Весеннее обострение ремонта

В этом году ключевыми объектами дорожного ремонта в Ленинградской области станут участок трассы Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск протяженностью 21 км, дорога от Мяглово до Всеволожска, 12-километровый участок дороги Анташи — Ропша — Красное Село и другие. Ремонта стоимостью 1,2 млрд рублей дождется и разбитая дорога Лисино-Корпус — Радофинниково, к обновлению которой областные власти надеются привлечь структуру «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О планах по поводу дорожного ремонта сообщил в конце прошлой недели в своем телеграм-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Власти намерены обновить участок дороги от федеральной трассы «Скандинавия» до Полян. Кроме этого, продолжатся работы между населенными пунктами Сосново и Запорожское в Приозерском районе и на участке около Возрождения в Выборгском районе. В планах также ремонт мостов через реки Вуоксу, Сясь, Ижору, Славянку, Воронку и других переправ.

Согласно сведениям с портала госзакупок, на проектирование и работы по капитальному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск во Всеволожском районе и Ропша — Марьино в Ломоносовском предусмотрено почти 21,5 млн рублей. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «УК "Время чистоты"».

В конце прошлой недели власти Ленобласти сообщили о судьбе дороги Лисино-Корпус — Радофинниково в Тосненском районе, на плачевное состояние которой жаловались местные жители. После осмотра трассы представителями ГБУ «Ленавтодор» и Тосненского ДРСУ было принято решение ввести с 4 апреля временное ограничение на проезд по ней большегрузов и транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Как объясняют власти и дорожники, запрет связан с необходимостью восстановления дороги и предотвращения ее дальнейшего разрушения.

Интенсивный поток большегрузов на дороге, соединяющей населенные пункты Лисино-Корпус и Радофинниково, был вызван реконструкцией газораспределительной станции «Тосненская», расположенной в конце участка. Работы на станции проводил «Газпром инвест». В 2022 году компания выразила готовность выделить средства на восстановление дороги, однако, по информации областной администрации, соглашение о финансировании так и не было заключено. Стоимость ремонта дороги оценивается в 1,2 млрд рублей. Как уточнил начальник отдела содержания ГБУ «Ленавтодор» Сергей Банников, сейчас идут обсуждения с представителями структуры «Газпрома» на предмет ее участия в выполнении ремонта. В компании на запрос редакции не ответили.

Всего Ленобласть в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтирует в этом году более 200 км региональных дорог. Как ранее писал «Ъ-СПб», при утверждении в декабре бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов общий объем финансирования дорожного фонда на текущий год был запланирован на уровне 26,2 млрд рублей (см. «Ъ-СПб» от 04.12.2024).

Александра Тен