В Казани состоялась панихида по композитору Софии Губайдулиной

22 марта 2025 года в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря состоялась панихида по композитору Софии Губайдулиной. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря состоялась панихида по композитору Софии Губайдулиной

Фото: Пресс-служба Казанской епархии В соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря состоялась панихида по композитору Софии Губайдулиной

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

Богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Все, кто знал Софию Губайдулину, говорят, что христианство было для нее самой жизнью, а не чем-то формальным. Этот великий человек прославил республику и русское искусство. Один Бог ведает о ее жизни, но мы с вами знаем, что она была человеком абсолютно искренним, а искренность присуща только глубоко верующим людям», — сказал митрополит Кирилл перед началом молитвы.

София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе. Окончила Казанское музыкальное училище, Казанскую консерваторию и Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Ее творчество включает более 150 симфонических произведений.

Влас Северин