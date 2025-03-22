МИД заявил о праве России ответить на удары Украины по энергообъектам

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина продолжает удары по российским энергообъектам вопреки договоренности от них отказаться. В связи с этим Россия оставляет за собой право на симметричный ответ, отметила госпожа Захарова.

Она напомнила, что 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани. Вчера ночью, 21 марта, была атакована газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Помимо этого, как утверждает МИД РФ, зафиксированы атаки дронов ВСУ на жилые дома и социальные учреждения. По мнению Марии Захаровой, украинские власти демонстрируют «полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира».

«Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный»,— сказано в ее комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа президент России одобрил инициативу американской стороны о временном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. Украина также поддержала эту инициативу. 21 марта Кремль сказал, что приказ господина Путина не бить по энергосистеме остается в силе. В тот же день США заявили, что вместе с РФ и Украиной наметили «очертания» мирной сделки.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».