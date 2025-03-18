Зеленский поддержал мораторий на взаимные удары по энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Ранее за эту инициативу выступил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Thomas Peter / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения, но очень интересно знать детали и что предлагается в реальности»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале ANI News.

Во вторник, 18 марта, прошел второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В этот же день господин Путин отдал российским военным команду о прекращении ударов по энергообъектам Украины. Однако для полной остановки боевых действий Москва выдвинула несколько условий, в том числе — прекращение военной помощи Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».