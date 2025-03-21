Минприроды Ульяновской области настаивает на выставлении претензий к подрядчику проекта рекультивации «Винновской рощи»

Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области пришло к выводу, что по проекту ликвидации накопленного вреда в ООПТ «Винновская роща» (госконтракт в рамках нацпроекта «Экология» по устранению нефтезагрязнения, стоимость контракта 256 млн руб.) «к сожалению, целевые показатели не достигнуты». Об этом во время отчета перед депутатами об итогах работы ведомства в 2024 году сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Антон Фомин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очистные сооружения в ООПТ «Винновская роща»

Фото: Дмитрий Тарасов Очистные сооружения в ООПТ «Винновская роща»

Фото: Дмитрий Тарасов

Министр подчеркнул, что министерство направило в адрес «Ульяновскоблстройзаказчика» (ОГКУ) предложения о необходимости проведения претензионно-исковой работы в отношении подрядчика по контракту — АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ).

Как ранее сообщал «Ъ», анализы проб воды, проведенные после окончания работ по проекту ульяновским филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО (ЦЛАТИ), показали в нескольких точках отборы значительное превышение ПДК по целому ряду вредных веществ (медь, марганец, стронций) и, главное, превышение ПДК по нефтепродуктам: на выходе очистных сооружений северной группы — в 88 раз, в водоеме после очистных — в 24 раза).

В приемке работ по проекту региональное минприроды отказалось участвовать и не приняло очистные сооружения на свой баланс.

Сергей Титов, Ульяновск