В роще ищут выход

Правительство Ульяновской области ищет пути решения проблемы по итогам исполнения госконтракта на ликвидацию нефтезагрязнения в ООПТ «Винновская роща». Накануне после проведенной проверки Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура направила «Ульяновскоблстройзаказчику» (ОГКУ УОСЗ, действует в структуре минЖКХ и строительства) представление с требованием устранить нарушения в виде превышения ПДК по нефтепродуктам на выходе очистных. В УОСЗ считают, что проект исполнен в полном соответствии с техдокументацией, и не знают, как устранить предъявленные нарушения. В правительстве региона полагают, что проект исполнен и результат достигнут, но рекомендуют региональному минприроды подсчитать, сколько средств потребуется для поиска источника появления нефтепродуктов в ООПТ. В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре отмечают, что в случае неисполнения предписания могут последовать более жесткие меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В облправительстве считают, что цели проекта достигнуты, поскольку в месте впадения ручья в Волгу его вода уже соответствует требованиям

Фото: Дмитрий Тарасов В облправительстве считают, что цели проекта достигнуты, поскольку в месте впадения ручья в Волгу его вода уже соответствует требованиям

Фото: Дмитрий Тарасов

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура (УМПП), исходя из результатов проверки исполнения госконтракта по ликвидации накопленного вреда (загрязнения нефтепродуктами) в ООПТ регионального значения «Винновская роща», направила заказчику работ — ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» — представление с требованием «устранить нарушения», выявленные прокурорской проверкой. Об этом говорится в полученном во вторник ответе УМПП на запрос «Ъ». Как отмечается в ответе, прокурорская проверка показала, что «по результатам выполненных работ установлены превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ по нефтепродуктам».

Как ранее сообщал «Ъ», начиная с 2022 года в Ульяновске шли работы по ликвидации накопленного вреда в ООПТ «Винновская роща» (госконтракт стоимостью 256 млн руб. в рамках нацпроекта «Экология»). Исполнитель работ должен был удалить загрязненный грунт, завести в специальные трубы ручьи и 17 родников, установить очистные сооружения. Проект разрабатывало ЗАО «Спецгеоэкология» (Москва) по заказу регионального минприроды. Работы были завершены в конце 2024 года и приняты 28 декабря комиссией УОСЗ.

По данным экологов, нефтепродукты (дизельное топливо) попадают в родники ООПТ из подземной «линзы» (локального скопления жидкости), образовавшейся 50 лет назад из-за аварии на территории РЖД. Точное местоположение «линзы» не обнаружено.

Анализы проб воды, проведенные ульяновским филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО (ЦЛАТИ) после окончания работ по проекту, показали в ряде точек отбора значительное превышение ПДК по целому ряду вредных веществ (медь, марганец, стронций) и, главное, превышение ПДК по нефтепродуктам (на выходе очистных сооружений северной группы — в 88 раз, в водоеме после очистных — в 24 раза). При этом на выходе вод в Волгу превышений ПДК не обнаружено.

Региональное минприроды отказалось участвовать в приемке работ и пока не приняло очистные на свой баланс. В ответе на запрос «Ъ» министерство ответило, что направило в УАСЗ «рекомендации по проведению претензионной работы с подрядчиком» (подрядчик — АО «ТСНРУ» — Татарское специальное научно-реставрационное управление, субподрядчик — ООО «Димстройинвест»). «Эксплуатировать очистные мы сможем только тогда, когда они будут полностью сданы»,— пояснили в министерстве.

В УОСЗ пока не знают, как исполнить требования УМПП. «Мы технический заказчик, и наша задача — требовать исполнения проекта в полном соответствии с техдокументацией. Работы выполнены полностью в соответствии с проектом. Почему проект не обеспечивает требуемой фильтрации, этого мы не можем знать. Возможно, сам проект был недостаточно проработан его разработчиком, не было глубокого исследования по этим родникам»,— сказал «Ъ» курирующий проект ведущий инженер УОСЗ Андрей Трофимов. По его словам, «специалисты отмечали, что эти очистные сооружения не предназначены для нефтепродуктов и такого их объема». Ведущий инженер считает, что необходимы сейчас дополнительные исследования, чтобы понять, что делать дальше.

Впрочем, в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре «Ъ» сказали, что если требования, изложенные в представлении УМПП, не будут исполнены, «то могут последовать более жесткие меры».

Профильный вице-премьер облправительства Владимир Пушкарев сказал «Ъ», что несколько совещаний подряд уже обсуждается ситуация с ООПТ. В то же время он считает, что в целом проект исполнен и достиг требуемых результатов, поскольку загрязненный грунт вывезен, по южной группе родников показатели после очистных соответствуют требованиям, хотя по северной группе «есть проблемы», «там откуда-то идут залповые выбросы, иногда в четыре тысячи раз превышающие ПДК на входе в очистные», «а на такие выбросы очистные просто не рассчитаны». «Однако на выходе, при впадении ручья в Куйбышевское водохранилище, превышений ПДК нет, показатели соответствуют нормативам. Поэтому комиссия и сделала вывод, что нормативный сток обеспечен, и работы были приняты»,— пояснил вице-премьер. По его словам, сейчас региональному минприроды рекомендовано взять очистные на свой баланс и подготовить предложения по проведению дополнительных исследований в целях определения источника загрязнения нефтепродуктами и стоимости этой работы. После этого, считает вице-премьер, можно будет принимать решение и о реконструкции очистных сооружений, и о дальнейших шагах. В минприроды по этому поводу от комментариев отказались.

Советник губернатора по экологии, председатель профильной комиссии Общественной палаты Ульяновской области (ОП УО) Лев Левитас также считает, что проект можно считать завершенным, поскольку на месте впадения стоков в Волгу показатели наличия нефтепродуктов не превышают ПДК. Тем не менее, в среду профильная комиссия ОП УО будет обсуждать ситуацию с превышением ПДК, а одним из главных вопросов станет обсуждение необходимости поиска источника нефтепродуктов.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что из-за недостаточной фильтрации со временем и в накопительном водоеме концентрация нефтепродуктов также значительно превысит ПДК по нефтепродуктам, что приведет к его превышению и в точке слива в Волгу. По мнению эксперта, поиск источника загрязнения обязательно необходим, о чем уже много лет говорят экологи, но стоимость исследований может оказаться не менее 1 млрд руб., «и без помощи федерального центра здесь никак не обойтись».

Сергей Титов, Ульяновск