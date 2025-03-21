Зарубежные СМИ: Что известно о ЧП в аэропорте Хитроу?

Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Лондон из-за пожара неподалеку от аэропорта Хитроу. В ночь на 21 марта в пригороде британской столицы загорелась электроподстанция. Она питает несколько районов города и аэропорт Хитроу, один из крупнейших в мире. Его работу пришлось остановить, отменены более 1 тыс. рейсов. Пауза в работе продлится до воскресенья, 23 марта. К тушению привлекли около сотни пожарных. Без света оказались больше 16 тыс. квартир и домов. Власти назвали аварию беспрецедентной и теперь не исключают проверки других объектов электросети. О том, как развивались события и к каким последствиям приведет пожар, — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters

The Independent пишет, что пожар вспыхнул на подстанции в районе Хейз в 23:23 по местному времени. За полчаса экстренные службы получили почти 200 звонков: очевидцы сообщали о взрыве и столбах пламени, которые были видны на сотни метров. На место прибыли 10 пожарных расчетов из нескольких пригородов Лондона. К полуночи огонь перекинулся на трансформаторы, вызвав отключение электроэнергии. По словам представителя пожарной службы Пэта Гулборна, тушение осложнялось труднодоступной конструкцией. Возле подстанции установили оцепление радиусом 200 м, а жителям посоветовали держать окна закрытыми из-за токсичного дыма.

The Telegraph уточняет, что ночью спасатели эвакуировали 150 человек из жилых домов и гостиниц. Подстанция, где произошел пожар, является ключевым элементом электросети. Она обеспечивает энергией не только Хитроу, но и районы Хейз, Хаунслоу и прилегающие кварталы. По состоянию на утро 21 марта без света остались более 16 тыс. домов.

The Guardian сообщает, что ночью администрация аэропорта Хитроу объявила о полной остановке работы: из-за перебоев с питанием невозможно было гарантировать безопасность пассажиров и персонала. Все рейсы до конца суток отменили или перенаправили в другие аэропорты, включая Гатвик и Станстед. С учетом этого проблемы могут затронуть около 200 тыс. пассажиров. Представители Хитроу предупредили, что даже после восстановления электроэнергии потребуется время на перезапуск систем безопасности и логистики. В 2024 году Хитроу обслужил рекордные 84 млн пассажиров. В среднем через него проходит около 1,3 тыс. рейсов в сутки. Однодневная остановка, по оценкам экспертов, приведет к убыткам в десятки миллионов фунтов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".