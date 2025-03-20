Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей, приводит слова председателя комитета Артура Григорьянца ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам заседания КДК РФС «Спартак» обязан выплатить 20 тыс. рублей за дымовые шашки, 50 тыс. рублей за бросок пластикового стакана, 100 тыс. рублей за кричалки и ненормативную лексику, 100 тыс. рублей за неподобающее поведение двух игроков и двух работников «Спартака» и 30 тыс. рублей за выход тренера «Спартака» Ненада Сакича за пределы техзоны.

Также КДК РФС отстранил от посещения двух болельщиков московской команды на три года.

16 марта в Москве на «ЛУКОЙЛ Арене» «Спартак» провел домашний матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место с 43 очками. Такое же количество очков у «Зенита», но он уступает по дополнительным показателям. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» (46).

Таисия Орлова