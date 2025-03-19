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Коммерсантъ FM
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Как проигрывала турецкая оппозиция

Международное общественное движение «Хизмет», основанное проповедником Фетхуллахом Гюленом, до 2013 года поддерживало Реджепа Тайипа Эрдогана. После коррупционного скандала вокруг высшего руководства страны, в разжигании которого был обвинен Гюлен, господин Эрдоган выступил против «Хизмета». В 2014–2015 годах суд Стамбула дважды выдавал ордер на арест Гюлена. В 2016 году в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которого власти обвинили «Хизмет» и признали террористической организацией. До своей смерти в 2024 году Гюлен проживал в США, несмотря на неоднократные призывы господина Эрдогана выдать его Турции.

Оппозиционный блок «Народный альянс» в марте 2023 года выдвинул лидера Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу на выборы президента. В мае Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал видео, на котором голосовать за господина Кылычдароглу призывал лидер курдских повстанцев. В итоге на выборах лидер НРП уступил Реджепу Тайипу Эрдогану. В июне СМИ сообщили о 28 исках к Кемалю Кылычдароглу, часть из которых инициировал сам президент. Оппозиционеру грозит до 110 лет тюрьмы. В 2023 году он покинул пост председателя НРП, проиграв в партийном голосовании Озгюру Озелю.

В 2023 году суд Анкары обязал председателя парламентской группы НРП Озгюра Озеля выплатить 50 тыс. лир моральной компенсации Реджепу Тайипу Эрдогану за «необоснованные обвинения и оскорбления». После ареста в 2024 году главы стамбульского района Эсеньюрт Ахмета Озера по обвинению в связи с Рабочей партией Курдистана господин Озель вновь оскорбил президента, назвав его диктатором. После глава государства подал новый иск, потребовав уже 1 млн лир.

Глава партии «Родина» Мухаррем Индже участвовал в президентских выборах в 2018 году, набрав свыше 30% голосов. На выборах в 2023 году снял кандидатуру за три дня до голосования. Решение объяснил многочисленными провокациями в свой адрес: «фальшивые чеки, сфабрикованные видео», собственное фото, помещенное неизвестными на израильский порносайт. Избирком не успел убрать его имя из бюллетеней, и политик набрал 0,44% голосов.

Милена Двойченкова

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