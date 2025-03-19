ВТБ требует с крупнейшего производителя яблок в Воронежской области 142 млн

Банк ВТБ обратился в арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с крупнейшего производителя яблок в регионе ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная компания» (ЦЧПЯК) 142 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Ранее стороны в суде не встречались.

Несколько лет назад крупный московский поставщик средств защиты растений — ГК «Агроуслуги» — начал добиваться взыскания 146 млн руб. с воронежского ООО «Центрально-Черноземная промышленная компания». В «Агроуслугах» считали, что причиной образования задолженности стала перепродажа средств защиты ЦЧПЯК. В ЗАО причастность к этому отрицали.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова