На горнолыжном курорте в Губахе скончался ученый из Коми

Сегодня СМИ из Республики Коми сообщили о гибели в Пермском крае ученого и эколога Юрия Паутова. О трагедии сообщила супруга погибшего в своей соцсети. 69-летний ученый погиб на горнолыжном курорте Губаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Паутов

Фото: соцсеть Натальи Паутовой Юрий Паутов

Фото: соцсеть Натальи Паутовой

В управляющей компании курорта «Губаха» «Ъ-Прикамье» пояснили, что трагический случай произошел во время катания на лыжах. Юрий Паутов столкнулся с катавшейся женщиной, по предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. Сотрудники курорта пытались на месте оказать реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ученый скончался. Точные причины смерти будут названы после вскрытия. Сотрудники курорта оказали помощь его сыну в транспортировке тела ученого.

Юрий Паутов окончил школу в Перми, но проработал всю жизнь в Сыктывкаре, в Коми научный центр УрО РАН. Начинал младшим научным сотрудником, а закончил научную карьеру заведующим отделом леса.