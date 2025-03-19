Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об истории создания хетчбэка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

На прошлой неделе марка Mercedes-Benz с большой помпой презентовала в Риме новое поколение модели CLA. Но помимо этого безусловно знакового события компанией была озвучена судьбоносная новость, на которую, впрочем, не все обратили внимание. Маркус Шефер, технический директор марки, объявил, что новое поколение A-Класса не разрабатывается, и в будущем компания точно уйдет из сегмента небольших автомобилей. То есть фактически уходит в прошлое эпоха, длившаяся почти три десятка лет.

Непривычный для марки переднеприводный однообъемник начали разрабатывать в начале 90-х. Над его дизайном тогда трудился совсем еще юный Стив Маттин, еще недавно работавший главным художником на АвтоВАЗе. Параллельно шли работы как над вариантом с ДВС, так и с электромобилем. Но в серию в 1997 году пошла топливная версия, а вариант с батарейками отложили на потом. Еще одним новшеством компании Mercedes-Benz, которое было реализовано в новом хетчбэке и которым она очень гордилась, была так называемая сэндвич-конструкция: при сильном лобовом ударе двигатель и трансмиссия должны были уходить под днище автомобиля, а не зажимать ноги водителя и переднего пассажира. Но сюрприз с безопасностью пришел с неожиданной стороны.

Шведский журналист Роберт Коллин во время прохождения на полигоне так называемого лосиного теста сумел перевернуть этот самый маленький Mercedes. Марка тогда потратила адские деньги не только на доработку конструкции, но и на исправление репутационного ущерба. Лицом кампании тогда был выбран знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер, у которого было немало косяков и в спорте, и в личной жизни. Слоганом была выбрана фраза: «Ошибки совершают все. Но только сильные находят возможность их исправить».

За прошедшее с той поры время сменилось четыре поколения Mercedes-Benz A-Класса. Автомобиль успешно продавался по всему миру, в том числе и в России. Самыми успешными стали 2013 и 2014 годы, в каждом из которых компания смогла реализовать у нас почти по 3 тыс. экземпляров этой интересной модели.

Дмитрий Гронский