Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минобрнауки в течение пяти лет сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Петербурга, Москвы и Казани, так как образовательные учреждения собирают студентов со всей страны и не дают им должного образования, сообщает «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По мнению госпожи Матвиенко, университеты «штампуют» специалистов, которые не нужны рынку труда в таком количестве. Она подчеркнула, что вместо истории успеха, на которую рассчитывают родители абитуриентов из глубинки, получается история неудачника.

«Давайте поставим задачу набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома»,— добавила председатель Совфеда.

Отметим, что Минобрнауки на текущий момент может контролировать только прием на бюджетные места. Глава министерства Валерий Фальков на заседании совета при президенте России по науке и образованию уже предлагал наделить ведомство полномочиями регулировать платное обучение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что регистрацию для сдачи единого государственного экзамена прошли 37,8 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Большая часть из них традиционно приходится на выпускников (27,7 тыс. человек).

Андрей Маркелов