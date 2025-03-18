За год татарстанские роженицы получили пособия на 4,2 млрд рублей

В Татарстане за 2024 год 23,8 тыс. женщин республики получили страховые пособия по беременности и родам общей суммой на 4,2 млрд руб. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год татарстанские роженицы получили пособий на 4,2 млрд рублей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ За год татарстанские роженицы получили пособий на 4,2 млрд рублей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

С начала текущего года уже 5 тыс. будущих мам получили страховые пособия.

«В 2025 году максимальный размер пособия за 140 дней составляет 794 355 руб., за 194 дня — 1 100 750 руб.», — сообщили в пресс-службе.

Право на данную выплату имеют работающие женщины, ожидающие ребенка или усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка, особенностей течения беременности и сложности родов.

Пособие начисляется за весь период — 70 дней до родов и 70 дней после. В случае усыновления ребенка в возрасте до трех месяцев выплата предоставляется со дня оформления документов и покрывает 70 календарных дней с момента рождения малыша.

При осложненных родах или многоплодной беременности длительность отпуска увеличивается. Например, при рождении двойни женщина может рассчитывать на выплату за 194 дня: 84 дня до родов и 110 дней после. При одновременном усыновлении двух и более детей срок увеличивается до 110 дней.

Сумма выплат зависит от среднемесячного заработка за два предшествующих календарных года. Если в этот период женщина находилась в отпуске по беременности и родам или уходу за ребенком, она может заменить эти годы на другие для увеличения размера пособия.

Артём Дергунов