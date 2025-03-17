Минкультуры просит не включать покупку книг в программу «Пушкинской карты»

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что включение покупки книг в программу «Пушкинской карты» может привести к тому, что молодые люди не смогут купить билеты в театры и музеи, так как лимита карты не хватит на все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ольга Любимова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Книги дорогие, и у нас теряют очень сильно наши учреждения замечательные культуры. Потому что если купить одну книжку и не купить потом ни одного билета, то, соответственно, у детей не будет возможности ни пойти в кино, ни пойти в театр, ни пойти в музей»,— сказала госпожа Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре (цитата по «Интерфаксу»).

По ее мнению, книги стоимостью до 5 тыс. руб. не нужно помещать в программу, так как на покупку билетов на мероприятия лимита карты не хватит. Покупку книг она предложила проработать с Минцифры и сделать проект не с «Пушкинской картой», чтобы «не отнимать у наших учреждений культуры (средства.— ''Ъ'') на походы в книжные магазины».

Проект «Пушкинская карта» реализуется Минкультуры, Минцифры и Почта-банком. Он запущен по инициативе президента 31 августа 2021 года, чтобы привлечь подростков и молодых людей к культурной жизни России. На каждой карте лежит 5 тыс. руб., которые они могут потратить в течение года на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется с 1 января каждого года или после первого выпуска. Сделать «Пушкинскую карту» могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Оформить ее можно через аккаунт на «Госуслугах».

Полина Мотызлевская