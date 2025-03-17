Силовики ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в Реже

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли работу мини-завода по производству синтетических наркотиков на территории Режа и прилегающего района. Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, наркотики изготавливались и хранились для дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По словам Валерия Горелых, изначально оперативники вышли на водителя марки Газель, у которого было обнаружено и изъято 65 свертков с наркотиками. «Груз, как оказалось, получили в местом селе Останино. В тот же день этот населенный пункт тщательно отработали и вышли на след приезжего из Башкирии гражданина. Остальное было делом техники. В злачной точке сыщики нашли соответствующее оборудование и большое количество химических веществ», — отметил полковник Горелых. По его словам, всего было изъято 81,5 кг N-метилэфедрона и 150 литров прекурсоров.

Поставки прекурсоров проходили через транспортные компании, а сбыт наркотиков замаскирован под поставки строительных смесей. По данному факту возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в начале января в Талице силовики ликвидировали нарколабораторию, в которой производились шоколадные конфеты в форме сердец с психотропными грибами. Конфеты продавались через онлайн-магазин в мессенджере и стоили около 1 тыс. руб. за одну штуку.

Мария Шараева