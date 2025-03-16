На стендапера Останина возбудили уголовное дело за шутку об участнике СВО

Управление СКР по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении стендап-комика Артемия Останина. Как пояснило следствие, причиной стала шутка про участника военной операции на Украине.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). «Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции»,— сообщило управление СКР в Telegram. Стендаперу грозит до шести лет лишения свободы.

В разговоре с «Осторожно, новости» Артемий Останин сказал, что «про СВО в шутке нет ни слова». Он уточнил, что во время выступления он рассказывал о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

Обращение в СКР по поводу выступления комика направило движение «Зов народа». Глава организации Сергей Зайцев в разговоре с журналистами сказал, что Артемий Останин «пошутил о потерявшем ногу из-за мины». По его словам, высмеивание человека с инвалидностью, «а по сути, нашего воина, потерявшего ноги на СВО, переходят все границы морали».