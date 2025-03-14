«Бумажная бумага» порвалась на иски

Блогер Влад Бумага банкротит свой бизнес в России, судебные претензии к его компании достигли 40 млн руб. Организация «Бумажная бумага» занимается продажей чипсов, лимонада и кукурузных палочек под брендом Lava Lava. Кредиторы фирмы — Сбербанк и компания «Вильд Россия». Их уже уведомили о решении организации обратиться в арбитражный суд. Размер задолженности не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Подробнее о компании — в справке “Ъ FM”.

Компания «Бумажная бумага» была зарегистрирована в 2021 году. 45% компании принадлежит Владу Бумаге через кипрскую А4Group. Оставшиеся доли — у бывшего топ-менеджера «Дикси» и «Пятерочки» Алексея Клочкова и эксперта по рекламе Виталиуса Паулюса. В 2023 году выручка компании составила около 4 млрд руб., а чистая прибыль — 186 млн руб. Но в том же году компания резко увеличила кредитную нагрузку, пишет ТАСС. По состоянию на начало 2023-го задолженность структуры составляла 185 млн руб. Исходя из того, что в числе основных кредиторов в сообщении о банкротстве «Бумажной бумаги» указан Сбербанк, на него приходится значительная часть долга компании. При этом исков от организации в арбитраже не значится. Зато претензии к А4Group на 40 млн руб. есть у других компаний. В частности, российское подразделение немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH подало против «Бумажной бумаги» иск почти на 30 млн руб. Как отмечает ТАСС, в течение месяца Влад Бумага должен подать заявление в суд о собственном банкротстве. После этого у него будет возможность провести процедуру финансового оздоровления компании, чтобы расплатиться с кредиторами, либо распродать все активы и ликвидировать компанию.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что несколько компаний Влада Бумаги задолжали по налоговым и страховым взносам 2,5 млн руб. У самого блогера долгов или заблокированных счетов не было. По закону он обязан был подать на банкротство сразу после обнаружения проблем, иначе его компании могут грозить большие убытки, отметил юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко: «Есть иски, по которым уже судом первой инстанции принято решение о взыскании определенных сумм, по каким-то — претензии только поданы. Генеральный директор в случае обнаружения неликвидных, проблемных активов, долгов в случае превышения определенного периода обязан обратиться в суд с банкротством или заявлением о несостоятельности компании.

Влад — гражданин Белоруссии. И, следуя текущей конъюнктуре и обстоятельствам, даже если он подпадет под какую-то ответственность, то какой она может быть, это еще вопрос. Конечно, не исключено, что пройдут какие-то проверки в отношении уплаты налогов. Это уже должны делать компетентные органы. Еще один момент — уже есть прецеденты, когда блогеров привлекали к ответственности, в том числе и за мошеннические действия. Какие здесь могут быть обстоятельства и итоги, пока сказать сложно».

Влад Бумага начал развивать YouTube-канал в 18 лет. У него 53,5 млн подписчиков на этой платформе и более 7 млн — в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). В 2024-м на «Итогах года» блогер задал вопрос Владимиру Путину о целесообразности замедления YouTube в стране. Тогда президент заявил, что проблемы у площадки связаны с сокращением финансирования со стороны Google и несоблюдением российского законодательства.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Далила Цельбель