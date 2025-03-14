Мост дворцового комплекса Ольденбургских отремонтируют за 19,5 млн рублей

Чувашское ООО «Дизайн» выиграло подряд на подготовку рабочей документации и сохранение «мостика» дворцового комплекса Ольденбургских в воронежском райцентре Рамонь. Контракт достался компании за 19,5 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подлежащий обновлению мост в дворцовом комплексе Ольденбургских

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Подлежащий обновлению мост в дворцовом комплексе Ольденбургских

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Согласно данным портала госзакупок, «Дизайн» был единственным участником конкурса. Он не стал снижать начальную цену контракта.

По условиям контракта, подрядчик должен до 1 декабря 2025 года выполнить комплекс работ по ремонту подпорных стен и столбов.

По данным Rusprofile, ООО «Дизайн» было зарегистрировано в Чебоксарах в феврале 2003 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 51% компании принадлежит Алене Ивановой, 49% — Виталию Краснову. Он же руководит компанией как управляющий — индивидуальный предприниматель. 2023 год «Дизайн» закончил с выручкой в 101 млн руб. и чистым убытком в 3,2 млн. По данным воронежских властей, ранее компания вела работы на объектах культурного наследия в Крыму — на «Комплексе вооружений Воронцовского дворца» и во дворце «Ласточкино гнездо».

В начале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что в 2024–2026 годах на реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских из областного бюджета планируют выделить 750 млн руб. В прошлом году региональный минстрой объявил по три тендера на реконструкцию дворца комплекса Ольденбургских за 84,6–85,6 млн руб. и входящего в него «Дома Тулиновых» за 102,6–103,7 млн руб. Все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В конце 2024-го глава региона рассказывал о завершении формирования дорожной карты реставрации комплекса и подготовке к новым торгам. По его словам, в 2025-м ожидается «большой объем работ», а через два с половиной года обновление объекта должно завершиться.

Алина Морозова