Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический максимум. Металл впервые торговался выше $3000 за тройскую унцию, следует из данных биржи на 23:49 мск. По данным площадки на 00:05 мск, цена на драгметалл достигала $3001,3 прибавив 1,85%.

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В конце февраля цена фьючерса на золото с поставкой в апреле также обновила исторический рекорд. Тогда металл торговался выше $2970 за тройскую унцию. В октябре 2024 года стоимость золота достигла исторического максимума и превысила $2800,4 за унцию. После выборов в США в ноябре котировки вернулись значениям месячной давности — примерно к $2600 за унцию.

Подробнее о рекордном росте котировок на золото — в материале «Ъ».