Бизнесмен Николай Амосов, владелец ГК ТОЧНО, получил награду от замминистра строительства РФ Никиты Стасишина

На пленарном заседании в рамках «Российской строительной недели-2025» Никита Стасишин вручил награду бизнесмену и владельцу ГК ТОЧНО Николаю Амосову.

Ранее ЕРЗ.РФ признал девелопера самым динамично развивающимся застройщиком страны по итогам 2024 года.

12 марта на площадке «Российской строительной недели» прошло X Всероссийское совещание «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации» — главное дискуссионное событие строительной отрасли. В нем приняли участие представители государственных органов власти и лидеры девелоперского бизнеса. Обсуждение посвятили актуальным вопросам рынка: ценообразованию жилья, стандартам качества, механизмам комплексного развития территорий, а также диалогу между застройщиками и властью.

В дискуссии приняли участие руководители крупнейших федеральных строительных компаний — лидеров в развитии и формировании качественной городской среды: ТОЧНО, ПИК, Самолет и Железно.

О стратегии и развитии проектов на южном направлении страны рассказал бизнесмен и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов. В конце 2024 года ТОЧНО впервые вошла в топ-3 крупнейших застройщиков РФ по объему текущего строительства — стала первым региональным девелопером в тройке лидеров, суммарная доля которых в возводимом жилье составляет около 10% или 11,6 млн. кв.м.

По итогам совещания замминстра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин вручил Николаю Амосову специальный диплом «ГК ТОЧНО — самый динамично развивающийся застройщик России по итогам 2024 года». В церемонии также приняли участие руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик и президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец.

«Это признание отрасли — знак того, что мы двигаемся в правильном направлении. Сегодняшнее время кто-то называет кризисом. Я же именно сейчас вижу новые возможности для роста и качественного развития. Для ТОЧНО 2025-й станет годом «прокачки» продукта»,— прокомментировал Николай Амосов.

Сегодня в портфеле ГК ТОЧНО — 5,5 млн.кв.м. жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры в 13 городах и 6 регионах России. Стратегия девелопера во многом соответствует заявлению председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о необходимости развития рынка жилья на юге Росси и продвижении внутреннего туризма благодаря созданию новых туристических кластеров. ТОЧНО является одним из лидеров по объемам строительства на Черноморском побережье и реализует более 1 млн.кв.м. проектов по принципам КРТ во всех крупных городах побережья: Ялте, Сочи, Анапе, Новороссийске и Туапсе. Идея, которую ТОЧНО закладывает в свои проекты,— строить курортное жилье для качественной жизни.

На сессии высоко оценили подходы девелопера и к возведению жилых объектов и социальной инфраструктуры, а также показатели динамики развития ТОЧНО: за 2024 год застройщик существенно поднялся в рейтинге по объему текущего строительства (с 10-го на 3-е место), по объему ввода (с 27-го на 18-е место). Число регионов строительства у ТОЧНО увеличилось до 6, а количество строящихся ЖК выросло до 14.

Сегодня девелопер одновременно реализует больше 60 проектов по разным направлениям: жилая недвижимость, социальные и коммерческие объекты, фитнес-клубы, отели, включая различные курортные направления и производство.

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