Трамп анонсировал визит представителей США в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители американской администрации «прямо сейчас» направляются в Россию, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. По его словам, он получил «позитивные сигналы» по поводу возможной приостановки боевых действий, но все зависит от России.

«Наши люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия»,— cказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, США могут «надавить» при обсуждении мирного урегулирования.

«Есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, но которые были бы очень плохи для России», – сказал он. При этом господин Трамп выразил надежду, что «это не понадобится».

По итогам состоявшихся накануне в Саудовской Аравии переговоров американской и украинской делегаций Украина согласилась ввести режим прекращения огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». Президент США Дональд Трамп говорил, что американская делегация встретится с российскими коллегами в скором времени. МИД России не исключил подобные контакты в ближайшие дни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян