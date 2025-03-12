Трамп предупредил о «разрушительных» вещах в качестве рычагов давления на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет применять рычаги давления на Россию, поскольку это не приблизит к мирному урегулированию военного конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что ждет согласия Кремля на немедленное прекращение огня, добавив, что в Москву уже отправилась американская делегация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Niall Carson / PA / AP Дональд Трамп

Фото: Niall Carson / PA / AP

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать... Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла состоялась делегаций Украины и США. По итогам девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, а США пообещали возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности». Вашингтон также пообещал передать это предложение Москве по «различным каналам».

Подробности — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».