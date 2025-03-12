Суд оставил в силе решение о сохранении особого статуса красноярского дендрария

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа признал законным решение предыдущих инстанций о сохранении статуса особой охраняемой территории дендрария в красноярском Академгородке. Ранее в минэкологии региона сообщали, что на этом участке произрастают более 640 экземпляров деревьев, часть из которых включены в Красную книгу региона.

С требованием исключить земельный участок из статуса особо охраняемой зоны в декабре 2022-го обратился Красноярский научный центр СО РАН (КНЦ СО РАН). Иск был подан к Министерству природы РФ и региональному министерству экологии. По данным КНЦ, это требовалось для разрешения правовой коллизии, созданной решением Минприроды РФ от 2021 года, когда вся территория, которая находится в бессрочном пользовании центра, была определена как участок со статусом особо охраняемой природной территории в категории «дендрологические парки и ботанические сады». В марте 2023 года депутат красноярского заксобрания Илья Зайцев сообщил, что часть территории дендрария планируется отдать под строительство многоквартирного дома. В связи с этим региональная прокуратура организовала проверку по факту законности этих действий.

В апреле прошлого года арбитражный суд Красноярского края отклонил иск КНЦ по факту статуса дендрария. В октябре того же года в апелляционной инстанции суд оставил в силе это решение.

Дендрарий находится в микрорайоне Академгородок. Он был основан в 1977 году. Его площадь составляет 15,15 га, из которых 8,5 га приходятся на сам дендрарий, еще 6,5 га на питомник и 0,15 га это рассадник.

Александра Стрелкова