Минприроды Оренбуржья подготовило проект приказа о лишении статуса регоператора по обращению с ТКО

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений подготовило проект приказа «О лишении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Оренбургской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В качестве причины указаны выявленные в результате внеплановой проверки «нарушения схемы потоков ТКО». В правительстве отмечают, что проект приказа размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Замечания и предложения принимаются с 12 по 19 марта. После этого объявят конкурсный отбор региональных операторов по обращению с ТКО.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщал о расширении полномочий регионального министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений в части регулирования деятельности региональных операторов.

«Это позволит минприроды в ближайшее время рассмотреть вопрос о лишении ООО “Природа” статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На то имеются серьезные основания: в ходе плановой проверки деятельности регоператора министерством выявлены факты нарушения схемы потоков ТКО от источников их образования до объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. Это грубое нарушение Соглашения и основание для лишения статуса регионального оператора», — отметил глава региона.

Также Денис Паслер обратил внимание, что компания, лишенная статуса регоператора, обязана выполнять обязанности, пока не будет выбран новый оператор.

Руфия Кутляева