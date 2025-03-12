Бизнесмен из Арзамаса отдал биржевым мошенникам 6 млн рублей

В Арзамасе предприниматель перевел мошенникам 6 млн руб. в надежде заработать на криптовалюте. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, 55-летний бизнесмен откликнулся на предложение одной из инвестиционных компаний. С предпринимателем связался злоумышленник, представившийся финансовым аналитиком. Он убедил потерпевшего создать личный кабинет и пополнить счет. Бизнесмен две недели переводил деньги аферистам. Когда «финансовый аналитик» перестал выходить на связь, коммерсант понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева