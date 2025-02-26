Почти 38 тысяч петербуржцев будут сдавать ЕГЭ в 2025 году

Регистрацию для сдачи единого государственного экзамена прошли 37,8 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Большая часть из них традиционно приходится на выпускников (27,7 тыс. человек), сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Более 3,5 тыс. человек пойдут на ЕГЭ после учебы в средних профессиональных учреждениях, повторно будут сдавать его 6209 выпускников прошлых лет. При этом количество экзаменуемых почти не изменилось, в 2024 году насчитывалось 37,4 тыс. участников.

За год почти на восемь процентных пунктов выросла доля выпускников, которые будут сдавать профильную математику, и достигла 61%. Это значит, что школьники планируют поступать на инженерные и технические специальности, отметила глава комитета по образованию Наталия Путиловская.

Стабильный интерес остается к информатике (21% выпускников) и биологии (18,3%). За год доля выпускников, сдающих физику и химию, выросла до 15,7% и 12,1% соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на курсы по программированию в Петербурге ежегодно растет в среднем на 14%.

Татьяна Титаева