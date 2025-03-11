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Коммерсантъ FM
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Мониторингу не быть

В Москве не видят места ОБСЕ в украинском урегулировании

Новый генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу 11 марта посетил Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Цель визита — перезагрузить работу организации, деятельность которой оказалась фактически парализована из-за разногласий между Россией и Западом, и вернуть ей хотя бы остатки былого влияния. В Москве к усилиям нового генсека отнеслись сочувственно, хотя и с изрядной долей скепсиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) пообещал помочь генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу в его работе, но к идее привлечения организации к украинскому урегулированию отнесся без энтузиазма

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) пообещал помочь генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу в его работе, но к идее привлечения организации к украинскому урегулированию отнесся без энтузиазма

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) пообещал помочь генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу в его работе, но к идее привлечения организации к украинскому урегулированию отнесся без энтузиазма

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Приезд нового генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу в Москву совпал сразу с двумя событиями: переговорами Украины и США в Джидде и самым масштабным налетом украинских БПЛА на Россию за все время боевых действий. Это повлияло на программу пребывания высокого гостя в Москве — вместо того чтобы сразу направиться в Дом приемов МИДа, где были запланированы переговоры, генсека сначала свозили в город Видное, чтобы тот своими глазами смог увидеть последствия прилета украинского дрона по жилому дому.

Позднее журналисты спросили генсека, зачем, с его точки зрения, Киев решил атаковать Москву именно в день его приезда и готов ли он осудить атаку, которая унесла жизни по меньшей мере трех человек. На это генсек дипломатично ответил, что «надеется больше не увидеть таких инцидентов ни в Москве, ни в Киеве».

Бывший министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу был единогласно выбран новым генсеком ОБСЕ на совете министров иностранных дел в Мальте в декабре 2024 года. Тогда же сменились и руководители ключевых институтов организации, которая в этом году отмечает свое 50-летие. К своему юбилею ОБСЕ подошла не в лучшей форме: она осталась последней европейской организацией, в которой представлены как страны Запада, так и Россия, и ее работа в последние годы фактически парализована. Страны-участницы долго не могли договориться о том, кто станет следующим председателем ОБСЕ, с большим трудом согласовали кандидатов на должности руководителей ключевых институтов и разошлись во мнениях едва ли не по всем пунктам повестки организации, включая ее бюджет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог принять участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Польше в декабре 2022 года из-за отказа польской стороны принять его самолет, а делегация России на Парламентской ассамблее столкнулась с призывами бойкотировать ее участие. Со своей стороны, Россия приостановила выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи, а позднее и свое участие в ней.

На фоне возможного заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом и обсуждения идеи ввода на Украину миротворческого контингента ОБСЕ хочет возродить свою былую роль.

Выбор представителя Турции на должность генсека призван этому способствовать: Анкара декларирует равноудаленную позицию в украинском конфликте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал свое посредничество между сторонами конфликта, а единственные, пусть и неудачные переговоры между ними проходили в Стамбуле.

На совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым генсек ОБСЕ заявил о своей приверженности работе со всеми 57 странами—участницами организации. «Россия — важный партнер ОБСЕ. Я хочу продолжить работу с ней ради мира и безопасности в Европе. Именно поэтому я здесь,— подчеркнул господин Синирлиоглу.— Я верю, что сейчас появилась возможность завершить продолжающуюся войну на Украине, и мы должны ее использовать». Он заверил, что ОБСЕ будет готова поддержать урегулирование и что организация может стать платформой диалога для тех государств, которым необходимо найти общий язык. «Это ваша организация, и как генсек я готов реализовать то, о чем вы договоритесь»,— сказал господин Синирлиоглу.

Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что в Москве оценили визит нового генсека и рассматривают его в качестве символического шага по возвращению организации к ее истокам. Усилия господина Синирлиоглу он обещал поддерживать. При этом глава российского МИДа напомнил о длительной истории разногласий внутри ОБСЕ, заявив, что Запад пытался превратить ее «в украинизированный инструмент воспитания» России. Такому наследству, по словам господина Лаврова, никак не позавидуешь.

Более 30 стран приняли участие в парижской встрече по Украине

К идее вовлечь ОБСЕ в украинское урегулирование глава МИД РФ отнесся без энтузиазма. Он напомнил о многочисленных претензиях России к специальной мониторинговой миссии, которая несколько лет действовала на линии разграничения в Донбассе, неоднократно нарушая принцип нейтральности, и дал понять, что пока места ОБСЕ в мирном процессе не видит. «Надо посмотреть. Вообще процесс урегулирования еще не начинался»,— сказал господин Лавров. Идею миротворцев министр также отверг, назвав ее попыткой спасти руководство Украины.

Вероника Вишнякова

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