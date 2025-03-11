Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов об итогах работы учебного заведения и амбициозных целях.

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— Как можете охарактеризовать философию развития Самарского государственного медицинского университета?

— В прошлом году СамГМУ исполнилось 105 лет, и мы опираемся на огромный опыт и достижения наших наставников. При этом мы открыты новому и несколько лет назад сформулировали миссию университета — создаем медицину будущего, развивая высокие технологии и сохраняя традиции академического образования и науки для устойчивого развития, подготовки высококвалифицированных специалистов и улучшения здоровья и качества жизни людей. Вместе с командой университета мы поставили перед собой глобальную и очень амбициозную цель — достичь национального лидерства в цифровом здравоохранении. Эти шаги реализуются через подготовку глобально конкурентоспособных кадров, создание передового научного знания мирового уровня, оказание высококвалифицированной медицинской помощи, разработку и внедрение инновационных технологий, продуктов и сервисов.

Основная стратегическая цель СамГМУ — стать драйвером развития высокотехнологичного сектора экономики «Информационные технологии в здравоохранении» в России. И мы серьезно продвинулись на пути ее достижения. Сегодня университет — один из пионеров в стране в сфере разработки, коммерциализации и применения информационных технологий в здравоохранении и социальной сфере. У нас десятки собственных разработок, которые применяются в практическом здравоохранении по всей стране, а часть из них — экспортируется уже в 15 стран мира. У СамГМУ есть уникальные научные заделы в цифровом здравоохранении, биомедицине и нейронауках с применением искусственного интеллекта, big data, виртуальной и дополненной реальности. СамГМУ обладает серьезным авторитетом в научно-технологической сфере и считается одним из самых инновационных университетов среди медицинских вузов страны с высокой долей НИОКР в общем объеме поступлений от своей деятельности. По сути мы успешно воплощаем концепцию первого в стране медицинского технологического университета.

— Каковы основные достижения университета и его подразделений в 2024 году?

— Прошедший год был очень насыщенным, в том числе на достижения. Во-первых, нам удалось сохранить лидерство в программе «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ и мы вновь заняли первое место в группе «Территориальное и/или отраслевое лидерство». Сейчас программа трансформируется, но созданный в университете задел и профессионализм команды, позволяют нам быстро адаптироваться к этим изменениям. Многие основополагающие документы, в том числе программа развития СамГМУ, будут обновлены с фокусом на технологическом лидерстве, появятся новые стратегические технологические проекты. Но наш фокус на разработку прикладных инновационных решений для здравоохранения с целью достижения технологического суверенитета в медицине, а также подготовка высокопрофессиональных кадров с развитыми ИТ-компетенциями, которые будут в том числе внедрять наши разработки в практику, останутся. Все это отвечает целям обновляемой программы. В прошлом году в еще одной программе Минобрнауки мы также достигли значимого прогресса — наша Передовая медицинская инженерная школа вошла в ТОП-3 всех ПИШ России.

В 2024 году мы впервые стали участником глобального рейтинга мировых университетов THE World University Rankings, заняв позицию 1501+, и оказавшись в числе лидеров среди медицинских вузов России. Это также позволило университету уже в этом году впервые войти в предметный рейтинг по направлению «Медицина и здравоохранение». СамГМУ попал в категорию 1001+ среди всех вузов мира и оказался в десятке лучших специализированных медицинских вузов России.

Кроме того, мы выполнили важное поручение, которое лично дал министр здравоохранения России Михаил Альбертович Мурашко во время запуска нашего Центра серийного производства в конце 2022 года. Наши специалисты разработали и произвели первые полностью отечественные «растущие» эндопротезы с магнитным механизмом, которые успешно установили детям в ведущих федеральных центрах. Разработанный механизм позволяет удлинять имплантат без дополнительных операций. Это очень важно при детской онкологии. Сначала мы отработали технологию с взрослыми пациентами, а в конце 2024 года операции прошли в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге и в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Проект создания и внедрения в клиническую практику отечественного раздвижного протеза министр здравоохранения РФ курирует лично и оказывает полную поддержку на всех этапах реализации. В мире всего три компании выпускают раздвижные эндопротезы, но они остановили поставки в Россию. Теперь в стране появился свой инновационный эндопротез, и в наших планах на этот год — выпуск до 50 изделий. В перспективе мы готовы полностью закрыть потребности страны.

Ровно год назад в Клиниках СамГМУ мы открыли первую в России «цифровую» операционную со встроенной нашей системой хирургической навигации AUTOPLAN. В ней уже проведено более 600 высокотехнологичных операций. Также в Клиниках СамГМУ был создан уникальный для ПФО комплекс чистых помещений, который позволит осуществлять более 100 аллогенных трансплантаций костного мозга в год, которые мы уже начали делать.

Наши ученые впервые в стране разработали методику NK-клеточной терапии. С ее помощью пролечено 10 пациентов с множественной миеломой на последней стадии и получено 80% эффективности от лечения. Методика уже включена в перечень медицинских услуг наших Клиник, и мы оказываем помощь пациентам из любой точки страны.

Сейчас продолжаем активно развивать уникальную практику создания прикладных разработок полного инновационного цикла от идеи до коммерциализации. Уже два года в СамГМУ работает собственный Центр серийного производства, а в конце 2024 года на базе Передовой медицинской инженерной школы (ПМИШ) университета открылся новый Научно-производственный технопарк. Это позволит усилить инженерную деятельность университета: здесь будет вестись разработка высокотехнологичных медицинских приборов, аппаратно-программных комплексов и других инновационных и импортозамещающих изделий.

В 2024 году доходы университета от НИОКР выросли на 95% по сравнению с 2023 годом. При этом вырос и доход от результатов интеллектуальной деятельности — почти на 20%. Университет привлек к сотрудничеству более 30 технологических компаний и произвел под внешних заказчиков более 50 разработок. Кроме того, за год мы зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности — более 190. Также университет получил право проводить клинические исследования медизделий для их реализации в странах Евразийского экономического союза.

Все научные инновационные разработки, которые создаются в СамГМУ, мы активно интегрируем в образовательный процесс. Сохраняя лучшие традиции российского медицинского образования, университет готовит медицинские кадры с современными цифровыми, инженерными и другими востребованными компетенциями. Мы провели масштабную трансформацию и с 1 сентября 2024 года внедрили семь новых образовательных программ специалитета, которые ориентированы на запросы практического здравоохранения и учитывают передовые тренды развития медицины. Мы сделали обязательным знакомство всех студентов с разработками СамГМУ в рамках образовательных программ и программ ДПО, а совместно с региональным Минздравом и медицинскими организациями Самарской области разработали и утвердили программу взаимодействия по развитию целевой подготовки специалистов.

Положительную динамику показал уникальный для страны проект «Базовые и опорные школы СамГМУ. В рамках этого проекта реализуется система бесшовного перехода талантливых школьников в экосистему университета для их дальнейшего развития. В прошедшем году количество базовых и опорных школ СамГМУ увеличилось до 55, при этом в проекте уже участвуют семь регионов, включая, например, Санкт-Петербург. В 2024 году в университет поступило на 13% больше выпускников базовых и опорных школ, чем годом ранее.

— Как завершилась приемная кампания в прошлом году? Профессия врача остается актуальной и востребованной среди молодежи? Не влияет ли на число и «качество» поступивших негативная демографическая ситуация в середине «нулевых»?

— Прошедшая приемная кампания показала заметный рост числа желающих учиться в СамГМУ. Количество абитуриентов, участвовавших в конкурсе в 2024 году по программам бакалавриата и специалитета, превысило 6,2 тысячи человек. Заявления подали школьники из 87 регионов России. При этом почти на 60% выросло количество высокобалльников с баллом более 270. Вырос также средний балл. Всего с учетом специалитета, ординатуры и аспирантуры в СамГМУ в 2024 году было зачислено рекордное количество обучающихся - 2362 человека, из них по программам высшего образования — почти 1700 человек. Мы видим серьезное усиление конкуренции, но уникальные позиции и преимущества университета, качество образования привлекают к нам абитуриентов со всей России и десятков стран.

— Как решается вопрос с целевым набором и задачей по обеспечению региона высококвалифицированными медицинскими кадрами?

— Целевое обучение и работа целевиков после окончания вуза именно в тех медицинских учреждениях, с которыми они заключили договор на обучение, для нас всегда были принципиально важными. Мы подходили к этому вопросу комплексно и в прошлом году договорились еще больше усилить совместную работу с министерством здравоохранения Самарской области. Мы разработали и запустили совместную программу, призванную поднять эффективность и результативность целевого обучения будущих врачей, в которых нуждается система здравоохранения региона.

Программа направлена на трехстороннее сотрудничество СамГМУ, министерства здравоохранения и медицинских организаций Самарской области. В программе четко прописаны обязательства всех участников целевой подготовки специалистов. СамГМУ обязуется обеспечить прохождение практики в рамках образовательной программы целевиков студентов и ординаторов на базе той медицинской организации, которая заключила с ними договор о целевом обучении. При этом за обучающимися со стороны медицинской организации будут закреплены наставники. Кроме того, наша задача — обеспечить своевременную выдачу направлений ординаторам, успешно завершившим первый год обучения по основной образовательной программе, для трудоустройства врачами-стажерами в медорганизации-работодатели по договорам о целевом обучении.

Министерство здравоохранения Самарской области продолжит реализацию действующего комплекса мер поддержки для студентов и ординаторов, которые заключили договоры на целевое обучение и трудоустроены в подведомственные медицинские организации. Также трудоустроенным медицинским работникам будет предоставлена компенсация первоначального взноса и процентов по ипотечным кредитам. Запланирован целый комплекс дополнительных мероприятий по привлечению и закреплению специалистов в подведомственные государственные учреждения здравоохранения Самарской области.

Задача медучреждений — обеспечить реализацию системы наставничества с материальным поощрением наставников за работу с целевиками, организовать работу по сопровождению студентов и ординаторов на протяжении всего периода обучения, а также исполнять обязательства по отработке срока, установленного договором о целевом обучении.

— Насколько востребован СамГМУ среди иностранцев? Какая сейчас география студентов из-за рубежа?

— Востребованность СамГМУ растет как с точки зрения количества иностранных студентов, так и стран, из которых они к нам приезжают. В 2024 году доля иностранных студентов на программах специалитета увеличилась с 14% до 18%, а всего у нас учится уже более 1200 студентов из-за рубежа. За последние два года мы фактически утроили количество иностранных обучающихся. Контингент представлен 39 странами, в прошедшем году к ним добавилась Сербия, Индонезия и Кения, а преобладающая часть — это студенты из Индии. В марте прошлого года в Индии открылся уже второй наш представительский офис, что позволило нам привлечь рекордное число иностранных студентов. Сейчас большинство обучающихся иностранцев у нас — это студенты англоязычной программы. Кроме того, 323 иностранных граждан обучались на программах ДПО.

С 1 сентября мы проводим трансформацию образовательной деятельности с учетом требований международного экзамена USMLE. Образование, полученное в СамГМУ, для иностранных студентов будет максимально приближено к международным стандартам. Кроме того, впервые в истории СамГМУ начато оформление и выдача выпускникам университета Европейского приложения к диплому (Diploma Supplement) на английском языке, что позволяет повысить привлекательность получения образования у нас для иностранных граждан и упрощает процедуру признания образования, полученного в СамГМУ, за рубежом.

Наши планы еще более амбициозны — готовится к открытию международный институт СамГМУ, а в перспективе мы планируем выйти на 3000 иностранных обучающихся.

— Как развивается международное сотрудничество в целом? Как произошла переориентация внешних связей в сторону азиатских государств?

— Мы не ощущаем глобальных ограничений для нашей деятельности, как с точки зрения развития науки, так и совместных проектов. Конечно, стало меньше взаимодействий и контактов, с какими-то странами они полностью прекратились, но настоящая наука не имеет границ. Нашим ученым не закрыты возможности по публикации значимых результатов в ведущих мировых научных изданиях, иностранные эксперты принимают участие в научных конференциях, пусть и в дистанционных форматах, наши ученые также могут при желании участвовать в международных мероприятиях. Уверен, что при нормализации глобальной ситуации интенсификация контактов и интерес со стороны иностранных ученых вырастет очень быстро, поскольку в России с точки зрения медицинской науки и цифровой медицины происходит огромные позитивные изменения, которые отмечают на международном уровне. Так что об изоляции точно речи не идет.

Что же касается обучающихся, то наш текущий фокус и приоритет — это Индия, с которой у России всегда были дружественные отношения, а также страны СНГ.

— С какими индустриальными партнерами и вузами складывается наиболее тесное сотрудничество в инновационных разработках?

— В настоящее время идет активное взаимодействие в рамках пяти консорциумов, в которых участвуют партнеры из более 20 регионов России. В числе наших индустриальных партнеров, с которыми мы реализуем совместные проекты — ведущие российские компании: «Барс-Групп»; КРЭТ, холдинг «Технодинамика» и «Швабе» государственной корпорации «Ростех», АНО «Медицинская техника», Газпром, «Генериум», РЖД, Росатом, Сбер, «ТестГен» и многие другие. Среди наших партнеров также практически все ведущие национальные медицинские исследовательские центры, с которыми мы реализуем совместные образовательные, научные, исследовательские проекты. Среди вузов сотрудничаем с коллегами – медицинским вузами, а также ведущими национальными университетами.

— В каком направлении можно ожидать научных прорывов и, возможно, громких научных открытий?

— Строить прогнозы и догадки довольно непросто, учитывая очень серьезные и стремительные изменения в медицине и технологиях. Но, поскольку мы занимаемся в первую очередь фронтирными направлениями науки, предполагаю, что значительных прорывов стоит ожидать в направлении биопринтинга, когда будут печататься целые органы или будет происходить заживление серьезных ран с технологиями биопечати прямо на пациентах. Огромные перспективы у нейронаук и внедрения новейших технологий для диагностики и лечения заболеваний, которые раньше вели к тяжелейшим последствиям и считались неизлечимыми. Плюс, конечно, цифровая медицина, с высокоточной диагностикой различных заболеваний с применением технологий искусственного интеллекта, системы поддержки принятия врачебных решений, телемедицина, роботизация и многое другое. С высокой долей вероятности в обозримом будущем мы научимся лечить заболевания, которые ранее считались неизлечимыми, глобально повысим доступность медицинской помощи и внедрим по-настоящему персонифицированный подход в медицине.

— В развитых странах огромная ставка делается на медицинский туризм, который влияет на приток инвестиций и ВВП. Как видите реализацию этого еще далеко не раскрытого потенциала в нашем регионе?

— В последнее время в СамГМУ достаточно активно развивается медицинский туризм, в первую очередь за счет серьезного внедрения новейших методов лечения и проведенной модернизации собственных Клиник. За несколько лет мы инвестировали значительные средства в техническое переоснащение, внедрили передовые технологии при поддержке наших партнеров из Национальных научно-исследовательских центров.

Показательные цифры: в 2024 году в наши Клиники обратилось за амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью почти вдвое больше пациентов, чем по итогам прошлого года. Клиники СамГМУ сегодня являются современным комплексом федерального уровня, который обеспечивает доступную и высококачественную медицинскую помощь не только жителям России, но и дружественных стран. Основной объем иностранных пациентов — это граждане Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Кроме того, в 2024 году значительно выросло количество обратившихся граждан из Египта и Индии.

Ряд лечебных протоколов сложных заболеваний выполняется только в нескольких лечебных центрах страны, в числе которых СамГМУ. Например, у нас накоплен почти 70-летний опыт диагностики и лечения заболеваний системы крови. В Клиниках проводится комплексное лечение заболеваний системы крови, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь. Врачи Клиник провели более ста трансплантаций аутологичного костного мозга, в том числе иностранным пациентам.

СамГМУ сегодня также широко известен производством собственных разработок — титановых и керамических эндопротезов, которые изготавливаются с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациентов и позволяют максимально быстро и эффективно вернуть их к привычной жизни. С их использованием выполнены уже сотни операций в ведущих федеральных центрах страны и дружественных стран, а также более 50 операций в Клиниках СамГМУ. Напечатанные на 3D-принтере эндопротезы применяются в нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, реконструктивной хирургии, хирургии кисти и стопы, травматологии, ортопедии, а также онкологии.

Улучшить качество оказываемой помощи и расширить виды выполняемых оперативных вмешательств позволил и запуск нашей уникальной «цифровой операционной».

Мы делаем ставку на развитие медицинского туризма, но в первую очередь не забываем о нашем регионе, где активно внедряем цифровую медицину и повышаем доступность высокотехнологической помощи, в том числе на промышленных предприятиях. Так, в прошлом году мы открыли еще четыре здравпункта на крупных предприятиях, которые обслуживают более девяти тысяч работников, и дополнительно 12 телемедицинских пунктов на территории партнеров по всей Самарской области. Важным результатом прошлого года стал запуск четырех собственных пунктов дистанционной медицины в Самаре, где можно не просто сдать анализы, но и получить расшифровку полученных значений от квалифицированных врачей Клиник. Но самое главное, что здесь по результатам анализов пациенты могут получить и полноценные консультации узких специалистов. Это приближает оказание качественной медицинской помощи для всех желающих, включая жителей отдаленных районов.

Беседовал Евгений Чернов