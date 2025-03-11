Плодотворная работа

13 марта клиника «Эмбрио» в Сочи отмечает десятилетие успешной работы. Сегодня здесь оказывают медицинскую помощь пациентам, столкнувшимся с бесплодием, планирующим беременность, а также просто следящим за своим женским или мужским здоровьем. Основным направлением работы клиники является проведение программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которые помогают людям осуществить мечту стать родителями.

Как все начиналось

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор клиники, к.м.н., врач репродуктолог Наталья Юрьевна Кудлай

Директор клиники, к.м.н., врач репродуктолог Наталья Юрьевна Кудлай



В первый год в клинике работали три репродуктолога и один эмбриолог. Вскоре команда пополнилась и другими специалистами — урологом-андрологом, эндокринологом, генетиком, врачом УЗИ. Появились и новые специалисты по гинекологии и репродуктологии. В среднем опыт работы специалистов клиники — 10 лет и более. Такое расширение штата позволяет более качественно готовить пациенток к беременности и программам ЭКО.

«Конечно, в первую очередь к нам обращаются пациенты, которые столкнулись с проблемами при попытке завести ребенка. Однако многие из них, пройдя лечение в "Эмбрио" и уже став родителями, остаются наблюдаться у наших врачей»,— рассказывает директор клиники, к. м. н., врач-репродуктолог Наталья Юрьевна Кудлай.— Мы очень ценим такое доверие, оно вдохновляет и мотивирует всю команду клиники!»

За те 10 лет, что клиника работает в Сочи, в городе закрывались и открывались другие центры репродукции. Но клиника «Эмбрио» всегда сохраняла свою стабильность и продолжала работу. В течение нескольких лет «Эмбрио» была единственной в Сочи клиникой ЭКО полного цикла, в которой пациенты могли пройти все этапы программы: и обследование, и стимуляцию, и забор яйцеклеток, и эмбриологический этап, и перенос эмбрионов. И в любое время в приоритете каждого сотрудника было внимательное отношение к пациенту и высокие результаты работы.

Под маркой «Эмбрио» на сегааодняшний день работают три центра вспомогательной репродукции — в Минске, Краснодаре и Сочи. Сочинская клиника, несмотря на солидный возраст в 10 лет, является самой молодой, но при этом демонстрирует впечатляющие результаты работы. При открытии «Эмбрио-Сочи» переняли весь положительный опыт коллег из других центров сети. И это стало отличной базой для дальнейшего развития. Ежегодно специалисты клиники посещают конференции, выставки, конгрессы, изучают и внедряют новые методики.

Эмбрио — ЭКО и не только

Несмотря на распространенное мнение, для решения проблем с бесплодием не всегда необходимо ЭКО. У многих пациентов наступает самостоятельная беременность после того, как они проходят лечение, в том числе у смежных специалистов.

«Мы работаем в соответствии с законодательством и клиническими рекомендациями. Поэтому если есть шанс помочь паре без ЭКО или, например, без донорского материала, мы стараемся его использовать. Однако для некоторых пациентов единственной возможностью остается именно ЭКО»,— говорит Наталья Юрьевна Кудлай.

В «Эмбрио-Сочи» могут предложить различные виды программ ЭКО и уникальные современные методики подготовки к ним, чтобы повысить вероятность наступления беременности. Сегодня в клинике работает кабинет физиотерапии, проводится процедура омоложения яичников с помощью плазмы. А эмбрионы, полученные в программе ЭКО, могут пройти генетическое тестирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллектив клиники «Эмбрио-Сочи»

Коллектив клиники «Эмбрио-Сочи»



Сердце «Эмбрио-Сочи»

Сердцем любой клиники ЭКО является эмбриологическая лаборатория. Именно здесь случается настоящее чудо: происходит оплодотворение, зарождается новая жизнь и появляются эмбрионы. В «Эмбрио-Сочи» этот процесс находится под чутким и надежным контролем заведующей эмбриологической лабораторией Оксаны Геннадьевны Адамовой.

«Центр "Эмбрио" оснащен топовым оборудованием. У нас установлены современные рабочие станции для эмбриологов, где создаются оптимальные условия для клеточек и эмбрионов. Умные инкубаторы с системой контроля всех необходимых параметров работы. Суперточные микроскопы, микроманипулятор для оплодотворения методом ИКСИ, лазер для проведения хэтчинга. В лаборатории постоянно проходит контроль качества как работы эмбриолога, так и самой эмбриолаборатории по параметрам соответствия по чистоте воздуха и другим показателям. Потому что состояние воздуха, температура, чистота помещения напрямую влияют на развитие и рост эмбрионов»,— рассказывает Оксана Геннадьевна.

В «Эмбрио-Сочи» с первого года работы есть криобанк донорских ооцитов, спермы и эмбрионов, который регулярно обновляется и пополняется. Также функционирует криохранилище для биоматериала пациентов — в программах ЭКО часто применяется заморозка половых клеток и эмбрионов, которые затем попадают сюда на хранение. Как и во всей лаборатории, здесь строго следят за соблюдением всех необходимых условий.

Для любых городов и любых возрастов

Возраст пациенток, которые обращаются в «Эмбрио-Сочи», разный. Преимущественно в последние годы это женщины в возрасте 35–45 лет. Директор клиники Наталья Юрьевна Кудлай объясняет это тем, что современная женщина позже приходит к материнству, уделяя больше времени реализации себя в других сферах. «Возраст женщины — это ключевой фактор для наступления беременности. Чем старше — тем больше риски. Поэтому мы стараемся принимать активное участие в различных мероприятиях, рассказывая женщинам о том, как работает их организм, что в нем меняется с возрастом, как не упустить критический момент, когда вероятность наступления беременности начинает резко снижаться. Рассказываем о программах отложенного материнства, их возможностях. Чтобы женщины могли грамотно управлять своими ресурсами и строить свою жизнь. В свою очередь, мы всегда готовы помочь, ищем подход к любому случаю, решение для любой проблемы». По словам специалиста, в практике их клиники есть пациентки в возрасте 50 лет, которые благодаря ЭКО смогли стать счастливыми мамами.

Обширна и география пациентов клиники «Эмбрио-Сочи». Сюда обращаются не только местные жители, но и пациенты из близлежащих городов, республик. Также много пациентов из северных регионов (ЯНАО, ХМАО, Дальний Восток). Многие пациенты приезжают сюда целенаправленно, выбирая клинику по отзывам знакомых или родственников. Однако много и тех, кто совмещает отдых в Сочи и возможность пройти программу в современной клинике в комфортных условиях. Пациенты могут не только получить высококачественные услуги в области ВРТ, но и совместить лечение с отдыхом на современном курорте Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллектив клиники «Эмбрио-Сочи»

Коллектив клиники «Эмбрио-Сочи»



Доверие пациентов и коллег — главная награда

Клиника «Эмбрио» в Сочи заслужила признание мирового профессионального сообщества. Она является организатором международных конференций и научных круглых столов по актуальным вопросам репродуктивной медицины. В мероприятиях принимают участие ведущие спикеры России и Европы. Директор клиники «Эмбрио» в Сочи Наталия Кудлай рассказывает, что лично читает лекции для докторов Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону. «Лекции проводятся на базе нашей клиники. Еще я сама выезжаю с лекциями. Кроме того, наша клиника является участником и партнером многих научных конференций, которые проходят в Сочи и Краснодаре»,— говорит Наталия Кудлай.

Еще один важный показатель успешной работы клиники — доверие коллег. «Эмбрио-Сочи» сотрудничает с московским Центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, помогая в тандеме пациенткам со сложными случаями бесплодия. Также клиника хорошо известна среди специалистов Сочи, Абхазии и других городов, которые активно рекомендуют ее для проведения ЭКО.

Неоднократно клиника участвовала в различных премиях и получала награды за успешную работу и высокие показатели.

«Самое главное — это, безусловно, доверие наших пациентов! Очень приятно слышать на приеме, что женщина обратилась к нам по рекомендации знакомых, которые были нашими пациентами и уже растят малышей! Или когда пациентка, ставшая мамой после ЭКО в нашей клинике, приходит снова к нам, чтобы родить второго ребенка. Мы радуемся всей клиникой каждому положительному ХГЧ, каждому первому УЗИ малыша, каждой новости о родах, фото из роддома или с первой фотосессии новорожденного! Мы работаем именно ради этого — чтобы помогать людям стать счастливыми!» — говорит Наталья Юрьевна Кудлай.

Действительно, на стенах холла клиники висит огромное количество снимков малышей. Все это — детки «Эмбрио-Сочи», благодарные родители передают их фотографии специально для украшения клиники, чтобы другие пациенты вдохновлялись их историями. На данный момент «Эмбрио-Сочи» помогли появиться на свет более чем тысяче детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующая эмбриологической лабораторией Оксана Геннадьевна Адамова

Заведующая эмбриологической лабораторией Оксана Геннадьевна Адамова



Планы и цели

Юбилей клиника «Эмбрио-Сочи» отметила на масштабном мероприятии для современных женщин. Директор клиники Наталья Юрьевна Кудлай и заведующая эмбриологической лабораторией Оксана Геннадьевна Адамова выступили с актуальной и вдохновляющей лекцией о здоровье женщины и возможностях современной репродуктологии, ответили на все вопросы участниц форума. Конечно, не обошлось такое событие без вкусного праздничного торта, которым клиника угостила всех гостей во время кофе-брейка. В конце форума прошел розыгрыш подарков — сертификатов на прохождение чекапов для проверки мужского и женского здоровья.

«Форум собрал около ста участниц, а также интереснейших разноплановых спикеров,— рассказывает Наталья Юрьевна.— Мы искренне рады разделить наш праздник с такими замечательными, успешными, вдохновленными и вдохновляющими женщинами, которые могут сочетать разные роли — бизнес-леди, жена, мама, подруга! Благодарим всех, кто разделил с нами этот день!»

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Эмбрио-Сочи

8 800 500 22 62

г. Сочи, Рабочий переулок, 24

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