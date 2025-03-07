Сильнодействующее наследство

В российском прокате — драмеди Пата Буннитипата «Бабушка на миллион», ставшее кассовым хитом не только в родном Таиланде, но и в других странах Юго-Восточной Азии. Картина также была выбрана кандидатом от Таиланда на премию «Оскар» и добралась до шорт-листа в категории «Лучший иностранный фильм» — впервые для кино из этой страны. Любовь зрителей, критиков и отборщиков фестивалей и премий к этой трогательной истории о хрупкости семейных связей вполне объяснима, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Бабушка на миллион»

Фото: Netflix Кадр из фильма «Бабушка на миллион»

Фото: Netflix

В Таиланде, где чемпионами бокс-офиса обычно становятся боевики, хорроры или грубоватые комедии, неожиданному успеху «Бабушки на миллион» поспособствовали завирусившиеся в сети видео, на которых зрители плакали после просмотра фильма. Полнометражный режиссерский дебют Пата Буннитипата, раньше работавшего на телевидении, действительно не стесняется быть сентиментальным и жать на чувствительные кнопки зрительской души, но делает это с таким чистосердечным прямодушием, что сопротивляться ему сложно, да и не хочется.

Тем более что темы здесь, несмотря на множество экзотических на иностранный взгляд деталей, от еды до религиозных обрядов, совершенно универсальны: семья, сложная гендерная и возрастная динамика внутри нее, углубляющийся разрыв поколений и разрыв экономический, когда бабушки и дедушки, даже небогатые, могли себе позволить собственное жилье, а внуки, даже вполне благополучные, не могут о таком и мечтать.

Три поколения одной семьи встречаются на кладбище в день поминовения усопших. Мэн Цзюй (дебютная роль в кино 78-летней Уши Сеамкхум) усердно молится богам и духам предков, в то время как ее взрослые сыновья Кхианг (Саня Кунакорн) и Сой (Понгсаторн Йонгвилас) и дочь Сэу (Саринрат Томас) покорно отбывают повинность, а внук М (Путтхипонг Ассаратанакул) и вовсе зависает в телефоне, мечтая поскорее сбежать. Поскользнувшись на могильном холме, бабушка падает, и при обследовании в больнице выясняется, что у нее четвертая стадия рака. Прогноз врачей — еще максимум год жизни.

Поначалу родственники решают скрыть от Мэн Цзюй ее диагноз, но у внука появляется идея.

Ведь только что скончался его дед с отцовской стороны, который завещал свой дом ухаживавшей за ним до последнего вдоха внучке Муи (Тонтаван Тантивеякул), кузине М. Что, если войти в доверие к бабушке, притворившись заботливым внуком, и через год получить в наследство дом? Ведь сейчас М, бросивший учебу, живет с матерью и безуспешно пытается заработать на стримах компьютерных игр.

Внук перебирается к бабушке в ее захламленный, темный и давно нуждающийся в ремонте домик (но все равно это ценная недвижимость, и он немедленно размещает в сети объявление о ее продаже, не дожидаясь бабушкиной кончины). Старушка, однако, вполне бодра: поднимается в пять утра, чтобы встать к прилавку на рынке, где она продает конджи (блюдо из риса), покрикивает на М, когда тот неправильно заваривает чай для богини Гуаньинь, и упрямо настаивает на своей самостоятельности. Правда, она начинает подозревать неладное, когда дети, давно к ней не заглядывавшие, вдруг приходят вместе и по отдельности. В конце концов М выдает семейный секрет, но, разумеется, не свои далеко идущие намерения.

Действие фильма разворачивается неспешно, складываясь из маленьких деталей: гранатовое дерево во дворе бабушкиного дома с плодами, завернутыми в целлофан, чтобы лучше зрели; споры бабушки и внука о ее старых тапках, которые пора бы сменить, но она сопротивляется; совместные походы на рынок и обратно; очереди в больнице; поездка в храм с семьей старшего сына, когда выясняется, что Мэн Цзюй, как и всю свою жизнь, переживает о детях и внуках больше, чем они о ней.

Из этих мелких повседневных забот постепенно складывается настоящая родственная близость между бабушкой и внуком, и М вдруг понимает, что на самом деле хочет быть рядом — и не ради наследства, а ради этого тепла, которого не хватает каждому в их семье.

И пожалуй, в словах старушки о том, что большой красивый участок на кладбище нужен, чтобы там собирались близкие, действительно есть какая-то правильная мудрость.

Юлия Шагельман