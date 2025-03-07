В Уфе выставили на общественные обсуждения вопрос о платных парковках

Горсовет Уфы инициировал общественные обсуждения о внесении изменений в Правила благоустройства территории города. Депутаты предлагают дополнить документ пунктами, обязывающими пользователей муниципальных парковок соблюдать местные правовые акты и оплачивать стоимость услуг с учетом времени хранения автомобилей на парковках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обсуждения пройдут до 14 апреля, замечания и предложения принимаются до 26 марта.

Как следует из информационных материалов, опубликованных на платформе обсуждений, муниципальные парковки разместятся в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Аксакова, Чернышевского, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Революционной, Цюрупы. На первом этапе планируется создать 1188 парковочных мест.

Стоимость парковки составит 40 руб. в час.

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