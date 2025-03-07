Экс-директор элеватора «Ковш» обжаловал взыскание убытков на 258 млн рублей

Бывший директор ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» Рубен Айвазян подал апелляционную жалобу на решение о взыскании с него убытков, причиненных предприятию. Информация об этом есть в картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Оспариваемое решение было принято судом в феврале по требованию конкурсного управляющего ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» в рамках дела о банкротстве ООО.

Требование было мотивировано тем, что Рубен Айвазян, по мнению управляющего, якобы причинил предприятию убытки в связи с растратой его имущества путем списания товарно-материальных ценностей (пшеницы и сорго), а также совершения недобросовестных сделок с ООО «Ростовский портовый элеватор».

Общая сумма взысканного судом с экс-директора убытка составила 258,5 млн руб.

ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб.

В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша» был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.

Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.

Сергей Иванов