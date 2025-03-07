Экс-директор элеватора «Ковш» обжаловал взыскание убытков на 258 млн рублей
Бывший директор ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» Рубен Айвазян подал апелляционную жалобу на решение о взыскании с него убытков, причиненных предприятию. Информация об этом есть в картотеке арбитражного суда.
Фото: сергей иванов
Оспариваемое решение было принято судом в феврале по требованию конкурсного управляющего ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» в рамках дела о банкротстве ООО.
Требование было мотивировано тем, что Рубен Айвазян, по мнению управляющего, якобы причинил предприятию убытки в связи с растратой его имущества путем списания товарно-материальных ценностей (пшеницы и сорго), а также совершения недобросовестных сделок с ООО «Ростовский портовый элеватор».
Общая сумма взысканного судом с экс-директора убытка составила 258,5 млн руб.
ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб.
В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша» был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.
Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.