Сегодня исполняется 50 лет губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ведерников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Ведерников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

— Уважаемый Михаил Юрьевич! Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Позвольте от души пожелать Вам здоровья, успешного осуществления жизненных планов, благополучия и удачи Вам и Вашим близким, активной и плодотворной работы. Пусть успех и удача сопутствуют Вам, a вера, надежда и целеустремленность, атмосфера уважения и взаимопонимания коллег и друзей помогают Вам решать непростые задачи на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»