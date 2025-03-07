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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову

Михаил Ведерников

Михаил Ведерников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Михаил Ведерников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

— Уважаемый Михаил Юрьевич! Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Позвольте от души пожелать Вам здоровья, успешного осуществления жизненных планов, благополучия и удачи Вам и Вашим близким, активной и плодотворной работы. Пусть успех и удача сопутствуют Вам, a вера, надежда и целеустремленность, атмосфера уважения и взаимопонимания коллег и друзей помогают Вам решать непростые задачи на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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