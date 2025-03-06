Адлер вошел в топ-5 популярных железнодорожных направлений весны 2025 года

Адлер занял четвертую позицию в рейтинге популярных железнодорожных направлений по России весной 2025 года. Средняя стоимость билета по маршруту Краснодар — Адлер составляет 1,6 тыс. руб., что на 11% выше, чем весной 2024 года. Это показало исследование Туту, результаты которого есть в распоряжении «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге популярных железнодорожных направлений по России весной 2025 года. Билеты из Москвы в Северную столицу составляют 10,2% от общего объема продаж при средней стоимости 3,4 тыс. руб.

В список востребованных направлений также вошли маршруты из Москвы в Симферополь и Ростов-на-Дону. Путешественники приобретают билеты в Крым по средней цене 10,2 тыс. руб., в донскую столицу — за 6 тыс. руб. Пятое место получило направление Москва — Краснодар с ценой около 6,6 тыс. руб.

По сравнению с весной 2024 года тарифы на железнодорожные перевозки выросли. Наибольшее подорожание зафиксировано на маршруте Москва — Симферополь — на 39%. Поездки из столицы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону стали дороже на 7%, в Краснодар — на 8%, а из Краснодара в Адлер — на 11%.

Среди зарубежных направлений лидирует Беларусь. Наибольшей популярностью пользуется маршрут Москва — Минск, на который приходится 37,2% от общих продаж при средней цене билета в 4,5 тыс. руб. Второе место занимает маршрут Санкт-Петербург — Минск с долей 7,4% (рост с 5,2% в 2024 году) и средней стоимостью билета 5,9 тыс. руб., что на 6% выше прошлогодней.

На третьей позиции находится направление Ростов-на-Дону — Минск со средней ценой билета 8,8 тыс. руб., что на 1% ниже, чем в 2024 году. Популярностью также пользуются маршруты из Москвы в Брест (средняя цена — 6,6 тыс. руб., рост на 4%) и Гомель (5,3 тыс. руб., снижение на 1%).

Мария Удовик