Сменился владелец еще одной структуры белгородского «Приосколья»

Собственником 100% акций АО «Торговый дом "Приосколье"» (входит в белгородский холдинг «Приосколье» Геннадия Бобрицкого) на этой неделе стало московское ООО «Инвест трейд». Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ. С начала года компания получила статус владельца ряда юрлиц холдинга. Она контролируется Сергеем Феськовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, с мая 2015 года до января 2022-го владельцами торгового дома были Ксения (Геннадьевна) Бобрицкая и белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев (в том же году был осужден за незаконное возмещение налогов, в 2023-м вышел на свободу). После этого сведения о собственниках не раскрывались.

21 января в АО «Торговый дом "Приосколье"» сменился гендиректор — на эту должность была назначена Татьяна Демяненко. 17 февраля на этом посту ее сменил Федор Карагезов. Также в середине февраля он возглавил ООО «Приосколье регион».

В январе Сергей Феськов был назначен руководителем шести структур «Приосколья» — АО «Приосколье», АО «Приосколье агро-семена», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», АО «Свекловичное», ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ООО «Лабазъ». В начале февраля ООО «Инвест-трейд» стало бенефициаром АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», которое в свою очередь владеет ООО «Лабазъ».

В середине февраля господин Феськов возглавил также входящее в группу АО «Белгородский бройлер». Собственники компании по-прежнему не раскрываются. Не изменились ни руководители, ни владельцы только одной компании «Приосколья» — ЗАО «Завод премиксов №1».

В середине января сообщалось, что активы холдинга могут перейти от объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве Геннадия Бобрицкого к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб.

Подробнее о возможной сделке — в публикации «Ъ».

Алина Морозова