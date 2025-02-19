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Сменился гендиректор трех структур белгородского холдинга «Приосколье»

Генеральным директором двух структур белгородского холдинга «Приосколье» — АО «ТД "Приосколье"» и ООО «Приосколье регион» — стал Федор Карагезов. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 17 и 14 февраля соответственно. Кроме того, с 13 февраля еще одну компанию группы — АО «Белгородский бройлер» — возглавил Сергей Феськов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, господин Карагезов в марте–ноябре 2020 года был единственным владельцем и руководителем ООО «Советский вентсанутильзавод», учрежденного в Марий Эл в марте 2020-го. Эта компания занимается производством муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу. Сейчас ее гендиректором и бенефициаром выступает Александр Грицанов.

АО «ТД "Приосколье"» с 21 января руководила Татьяна Демяненко. Она сменила на этой должности Николая Дубину, занимавшего ее с мая 2010 года. Гендиректором ООО «Приосколье регион» с момента основания — с августа 2024 года — был Сергей Генералов.

Господин Феськов в январе был назначен руководителем шести структур «Приосколья» — АО «Приосколье», АО «Приосколье агро-семена», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», АО «Свекловичное», ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ООО «Лабазъ». В начале февраля подконтрольное ему ООО «Инвест-трейд» стало единственным собственником АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», которое в свою очередь владеет ООО «Лабазъ».

По данным Rusprofile, не изменились руководители и владельцы одной компании, входящей в холдинг,— ЗАО «Завод премиксов №1».

В середине января сообщалось, что активы «Приосколья» могут перейти от объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве Геннадия Бобрицкого к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Инвестиций куры не клют».

Алина Морозова

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