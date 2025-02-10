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Сменился собственник трех структур белгородского «Приосколья»

Единственным владельцем трех структур белгородского аргрохолдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого стало ООО «Инвест-трейд» Сергея Феськова, который возглавил их в конце января. Речь идет об АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», которое в свою очередь владеет четвертой структурой группы — ООО «Лабазъ». Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Инвест трейд» было зарегистрировано в Москве в июне 2023 года для производства электроэнергии. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Сергей Феськов (99,9% контролирует лично, 0,01% — через московское же ООО «Белинвест»). 2023 год компания завершила с нулевой выручкой и чистым убытком в 30 тыс. руб.

В конце января господин Феськов стал гендиректором шести структур «Приосколья» — АО «Приосколье», АО «Приосколье агро-семена», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», АО «Свекловичное», ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ООО «Лабазъ». В середине месяца Татьяна Демяненко возглавила АО «ТД "Приосколье"».

Согласно изменениям в ЕГРЮЛ, 7 февраля руководителем еще одной структуры холдинга — ООО «УК "Приосколье"» — был назначен зарегистрированный в Белгородской области Иван Гук. Он сменил на этом посту Наталью Коломыцеву, занимавшую его с февраля 2023 года. Она в свою очередь возглавила компанию вместо Геннадия Бобрицкого.

По данным Rusprofile, на сегодня не изменились руководители и собственники двух структур «Приосколья» — АО «Белгородский бройлер» и ЗАО «Завод премиксов №1».

В середине января сообщалось, что активы группы могут перейти от объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве Геннадия Бобрицкого к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Инвестиций куры не клют».

Алина Морозова

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