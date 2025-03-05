Энергетики перешли на особый режим из-за шторма в Ростовской области

Энергетические службы Ростовской области перешли на особый режим работы из-за ухудшения погодных условий, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

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Господин Сорокин подчеркнул, что уже приняты меры для того, чтобы в случае сбоев можно было оперативно восстановить электроснабжение. Для этого, в частности, есть 470 бригад, в составе которых более 2 тыс. специалистов и 1 тыс. единиц спецтехники.

«В условиях непогоды энергетикам необходимо тесно взаимодействовать с главами муниципалитетов, оперативно обмениваться информацией и привлекать специалистов ДП ЧС для обрезки деревьев, мешающих проведению работ», – пояснил чиновник.

В Ростовской области 5 марта синоптики прогнозируют сильный шквалистый ветер, ожидаются дождь и мокрый снег.

Тат Гаспарян