Глава Минфина США опроверг скорое подписание сделки по ресурсам с Украиной

США не намерены в ближайшее время подписывать соглашение с Украиной по полезным ископаемым, заявил министр финансов Скотт Бессент. Его слова приводит в соцсети Х журналистка Fox News Джеки Хайнрих. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что стороны могут подписать соглашение вечером 4 марта (утро 5 марта по мск).

«Министр финансов США Скотт Бессент сообщил Fox: "подписание не запланировано"»,— написала госпожа Хайнрих.

Собеседники Reuters говорили, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о заключении сделки в ходе своего обращения к Конгрессу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщила, что темой речи господина Трампа станет «возрождение американской мечты». Мероприятие состоится в 21:00 по местному времени (5:00 мск 5 марта).

Подписание сделки по полезным ископаемым планировалось на 28 февраля, однако было отменено из-за неудачных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Разговор об урегулировании российско-украинского конфликта прошел на повышенных тонах. По информации Fox News, после этого американская сторона попросила господина Зеленского покинуть Белый дом.

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