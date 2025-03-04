Reuters: США и Украина в ближайшие часы могут подписать сделку по ресурсам

Украино-американское соглашение по полезным ископаемым может быть подписано 4 марта (5 марта по мск), передает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сделку должны были подписать в пятницу, 28 февраля, однако из-за неудачных переговоров лидеров двух стран США ее отменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Curtis / AP Фото: Ben Curtis / AP

По словам собеседников агентства, президент США Дональд Трамп собирается объявить о заключении сделки в ходе своего обращения к Конгрессу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщила, что темой речи господина Трампа станет «возрождение американской мечты». В частности, он затронет вопрос урегулирования кризиса на Украине и освобождения заложников в секторе Газа. Мероприятие состоится в 21:00 по местному времени (5:00 мск 5 марта).

28 февраля глава Белого дома встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Разговор об урегулировании российско-украинского конфликта прошел на повышенных тонах. По информации Fox News, после этого американская сторона попросила господина Зеленского покинуть Белый дом.

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