Спикера ждут в суде

Спикера Воронежской областной думы и секретаря местного реготделения «Единой России» (ЕР) Владимира Нетесова вызывают в суд в качестве свидетеля по уголовному делу против политтехнолога и депутата Романа Жогова. На последнее заседание спикер не явился, попросив огласить его свидетельские показания без его присутствия из-за командировок в другие регионы. Защита выступила против и настояла на его повторном вызове. Суд отказал в удовлетворении ходатайства господина Нетесова и решил направить ему повторную повестку. Для явки на следующее заседание оформлен принудительный привод двух свидетелей, один из которых — депутат облдумы Александр Пешиков.

Владимиру Нетесову все-таки придется прийти в суд лично

Фото: ВРО ВПП Единая Россия

Во вторник, 4 марта, в Центральном райсуде Воронежа состоялось очередное заседание по уголовному делу политтехнолога и руководителя фракции ЕР в гордуме Романа Жогова. Региональное управление Следственного комитета России обвиняет его в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2010 году господин Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом.

Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что инициатива по трудоустройству его жены исходила от Провоторова, который был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд, а зарплата была по факту его надбавкой за работу на выборах.

Для дачи показаний явился только один свидетель обвинения — руководитель общественной приемной Лискинского местного отделения ЕР Любовь Попович. В 2015–2020 годах она работала помощником Романа Жогова, который на тот момент был депутатом областной думы. «Он всегда был очень активный. Мы его очень уважали. Грамотный подход к гражданам у него был, разъяснял все спокойно, без эмоций»,— рассказала свидетель. Отвечая на вопросы обвинения и защиты, госпожа Попович отметила, что получала зарплату именно как помощник депутата, а не как глава общественной приемной, хотя работа в приемной была ее основной. Ее назначение на должность помощника проходило через региональную общественную приемную.

После выступления свидетеля судья Валентина Парадовская сообщила, что еще один свидетель — спикер облдумы Владимир Нетесов — направил в суд письмо с просьбой рассмотреть дело без его участия в связи с командировками за пределы Воронежа и Воронежской области. Он попросил также огласить показания, которые он дал во время предварительного следствия. После этого гособвинитель Олеся Бабина ходатайствовала об оглашении этих показаний.

Защита Романа Жогова выступила против. Адвокат Олеся Алимкина назвала указанную Владимиром Нетесовым причину неявки в суд неуважительной: «У нас очень много вопросов к этому свидетелю». Другой защитник Николай Алимкин отметил, что имеющиеся в деле показания спикера вызывают вопросы в первую очередь к его деятельности: «Его показания и показания Романа Владимировича прямо противоположные. Поэтому мы категорически выступаем против и считаем его принципиально значимым свидетелем. При таком отношении к суду мы просим принять все предусмотренные законом меры, чтобы этот свидетель явился».

После выступлений защитников судья отклонила ходатайство гособвинителя.

На предыдущем заседании по делу Романа Жогова уже звучала фамилия спикера облдумы. Бывший зампред городской думы и экс-глава партийного фонда Алексей Пинигин, выступавший по видеосвязи из колонии, где он на тот момент еще отбывал срок за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассказал, что ставил в известность господина Нетесова о взаимоотношениях Романа Жогова и Александра Провоторова. Последний, по словам Пинигина, объяснил отсутствие пожертвований тем, что перечисляет деньги через коллегу «на другое направление».

В итоге суд решил направить еще одну судебную повестку Владимиру Нетесову.

В отношении еще двух свидетелей — депутата областной думы от ЕР Александра Пешикова и сотрудницы пресс-службы реготделения Евгении Лубянской — принято решение о принудительном приводе в суд. Соответствующее постановление направлено приставам. Следующее заседание по делу назначено на четверг, 6 марта.

Сергей Толмачев