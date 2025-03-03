Главные новости за 3 марта. Петербург, Ленинградская область, Северо-Запад

Торги на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 57 га в массиве «Ручьи-2» провели муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения Ленобласти. При этом в конкурсной документации указан лишь кадастровый квартал. Вероятно, что речь идет об участке восточнее Кузьмоловского кладбища и Ленинградского шоссе. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Из Петербурга в Мариуполь с автовокзала на Обводном канале отправился первый рейсовый автобус № 8852, сообщила 3 марта пресс-служба Смольного. Из города на Неве он будет отправляться в 09:00 по нечетным числам. Время в пути составит 29 часов за счет отсутствия промежуточных остановок. Ближайшие отправления запланированы на 5, 7 и 9 марта.

Санкт-Петербург по результатам первого месяца 2025 года оказался на третьем месте по объемам строительства квартир. Он уступил вторую строчку Краснодару. В целом по России сейчас возводится свыше 110 млн кв. метров жилья или 2,3 млн квартир. Первое место занимает Москва (17,4 млн кв. м недвижимости). Затем идут столица Кубани (5,3 млн) и Петербург (5,26 млн).

Агентство, которое в обход закона поставляло в Россию нянь и сиделок из иностранных государств, накрыли в Петербурге. Компанией были составлены фиктивные трудовые договоры, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На основании этих документов о занятии преподавательской деятельностью гражданки стран Юго-Восточной Азии получали приглашение на въезд в Россию. Женщин направляли на работу в семьи Москвы и Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому частные образовательные организации города получат субсидии в размере 949 млн рублей. Деньги выделят на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек. При этом тратить субсидии на содержание зданий и оплату коммунальных услуг нельзя, говорится в документе.

Государственная жилищная инспекция по требованию прокуратуры проверила качество работы управляющих компаний во всех 18 районах Петербурга за период с 29 декабря по 26 февраля. Всего инспекторы посетили территории 6542 многоквартирных домов. В итоге нашли 1843 (28%) дома с нарушениями. В 1150 проверенных зданиях недочеты устранили, остальные находятся на контроле инспекции, сообщили в Смольном.

Петербургский хоккейный СКА потратил на заработную плату игроков в 2024 году 4,99 млрд рублей, сообщает «РБ Бизнес». Прирост по сравнению с зарплатным фондом за 2023 год составил 62%. Как следует из финансовой отчетности, чистый убыток армейцев за минувшие 12 месяцев снизился на 93% и составил 63,3 млн рублей. Годом ранее убыток составлял 903,4 млн рублей.

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал предварительный список игроков, получивших приглашение на мартовский тренировочный сбор. Среди них пять футболистов «Зенита» — вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Дуглас Сантос, хавбеки Андрей Мостовой и Максим Глушенков. Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 17 по 25 марта. В рамках кампании будет сыгран товарищеский матч со сборной Замбии.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего замглавы Адмиралтейского района Игоря Комарова к четырем годам условно с 4,5 годами испытательного срока и штрафом в размере 3,75 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Как сообщила 3 марта пресс-служба городских судов, подсудимый признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

В 2025 году петербургская биотехнологическая компания Biocad намерена открыть исследовательские центры для проведения клинических испытаний в Турции, Вьетнаме, Таиланде и Бразилии. По словам представителя Biocad Юлии Линьковой, в прошлом году компания провела 54 клинических исследования, в общей сложности эти программы включали более 5,4 тыс. участников. До конца текущего года их количество планируется увеличить на 48%.

Проекты роботизации и безлюдных технологий будут внедрены на заводе госкорпорации «Росатом» в Петербурге. О реализации пилотной программы сообщили в пресс-службе компании. Соглашение о сотрудничестве в области проектирования оборудования, интеграции робототехнических систем и автоматизации технологических процессов достигнуто между Центральным конструкторским бюро машиностроения и АО «Росатом Сервис».

Власти Санкт-Петербурга на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства одобрили изменения в проект планировки территории второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Протяженность участка составит около 7 километров. На нем будут построены три развязки и разводной мост. Губернатор Александр Беглов назвал второй этап строительства ШМСД наиболее сложным участком всего проекта.

Самозапрет на оформление кредитов за первые два дня действия сервиса установили 143,9 тыс. жителей Петербурга. В целом по стране ограничение ввели 1,7 млн россиян, сообщили в Минцифры. Возможность установить самозапрет появилась на Госуслугах 1 марта. Средний возраст заявителя составил 53 года. Лидером по количеству поданных заявлений стала Москва — 351 тысяча.

Новым вице-президентом Российского футбольного союза (РФС) избран председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Об этом вечером 3 марта в своем Telegram-канале сообщил сам спикер ЗакСа. Господин Бельский отметил, что на федеральном футбольном уровне его приоритеты те же, что и в Петербурге: развитие детского футбола, повышение квалификации тренеров и судей, поддержка любительского футбола.