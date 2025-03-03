Полиция Петербурга ликвидировала агентство с нелегальными нянями и сиделками

Агентство, которое в обход закона поставляло в Россию нянь и сиделок из иностранных государств, накрыли в Санкт-Петербурге. Компанией были составлены фиктивные трудовые договоры, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На основании этих документов о занятии преподавательской деятельностью иностранки гражданки стран Юго-Восточной Азии получали приглашение на въезд в Россию. Женщин направляли на работу в семьи Москвы и Петербурга.

В качестве предполагаемого организатора задержана 45-летняя россиянка еще с двумя гражданствами. Полиция выяснила, что подозреваемая каждый месяц взимала с клиентов плату за услуги нянь и сиделок в размере 120 - 140 тыс. рублей. В то же время иностранки в среднем получали 80 тыс. рублей.

В Петербурге прошла серия обысков, возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Полиция изъяла средства связи, электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение. Нелегальной деятельностью занимались десять лет. Злоумышленникам удалось легализовать около 300 иностранных граждан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Шушар стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации пяти иностранцев.

Татьяна Титаева