Biocad откроет центры для исследований в Турции, Вьетнаме, Таиланде и Бразилии

В 2025 году петербургская биотехнологическая компания Biocad намерена открыть исследовательские центры для проведения клинических испытаний в Турции, Вьетнаме, Таиланде и Бразилии. Об этом 3 марта сообщила заместитель генерального директора по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлия Линькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Собираемся открыть много новых проектов клинических исследований как наших оригинальных молекул, так и биоаналогов с общим количеством участников не менее 6 900. Это позволит пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями быстрее получить доступ к инновационной терапии»,— пояснила госпожа Линькова.

По словам представителя компании, в прошлом году Biocad проводил 54 клинических исследования, в общей сложности эти программы включали более 5,4 тыс. участников. До конца текущего года компания планирует увеличить их количество на 48%. Таким образом, в течение двух лет общее число клинических исследований компании превысит 80, включая проекты, реализуемые в странах СНГ, Китае, Бразилии, а также в странах дальнего зарубежья.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении компании Biocad увеличить объемы производства препарата от псориаза «Эфлейра» (МНН нетакимаб) на 30%.

Андрей Цедрик