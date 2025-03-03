Жилинспекция нашла нарушения в работе по уборке снега у 53 управляющих компаний

Государственная жилищная инспекция по требованию прокуратуры проверила качество работы управляющих компаний (УК) во всех 18 районах города в период с 29 декабря по 26 февраля, сообщает пресс-служба Смольного. Всего инспекторы проверили территории 6542 многоквартирных домов. В итоге нашли 1843 (28%) дома с нарушениями. В 1150 проверенных зданиях устранили нарушения, остальные находятся на контроле инспекции.

Также проверили работу 559 управляющих компаний, 53 из них получили предостережения о недопустимости нарушений по уборке придомовых территорий. Чаще всего представители инспекции обращали внимание на отсутствие уборки снега у выходов из парадных (784), небольшое количество примененных антигололедных средств (306), несвоевременную очистку кровли (255). Все УК будут привлечены к административной ответственности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что владелец нежилого здания на улице Шкапина отдаст миллион рублей за упавшую с крыши наледь.

Андрей Маркелов