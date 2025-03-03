Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 140 тысяч петербуржцев установили самозапрет на оформление кредитов

Самозапрет на оформление кредитов за первые два дня действия сервиса установили 143,9 тыс. жителей Санкт-Петербурга. В целом по стране ограничение ввели 1,7 млн россиян, сообщили в Минцифры.

Возможность установить самозапрет появилась на Госуслугах 1 марта. Средний возраст заявителя составил 53 года. Лидером по количеству поданных заявлений стала Москва — 351 тыс. В пятерке лидеров также Московская область (112,3 тыс. человек), Краснодарский край (69,3 тыс.) и Свердловская область (50,5 тыс.).

После подачи заявления у пользователя появляется специальная отметка. Если она имеется, кредитные и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний размер выданных в Петербурге кредитов в январе составил 239 тысяч рублей.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все