Более 140 тысяч петербуржцев установили самозапрет на оформление кредитов

Самозапрет на оформление кредитов за первые два дня действия сервиса установили 143,9 тыс. жителей Санкт-Петербурга. В целом по стране ограничение ввели 1,7 млн россиян, сообщили в Минцифры.

Возможность установить самозапрет появилась на Госуслугах 1 марта. Средний возраст заявителя составил 53 года. Лидером по количеству поданных заявлений стала Москва — 351 тыс. В пятерке лидеров также Московская область (112,3 тыс. человек), Краснодарский край (69,3 тыс.) и Свердловская область (50,5 тыс.).

После подачи заявления у пользователя появляется специальная отметка. Если она имеется, кредитные и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний размер выданных в Петербурге кредитов в январе составил 239 тысяч рублей.

Татьяна Титаева