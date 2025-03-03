Спикер Заксобрания Бельский стал вице-президентом Российского футбольного союза

Новым вице-президентом Российского футбольного союза (РФС) избран председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Об этом вечером 3 марта в своем Telegram-канале сообщил сам спикер ЗакСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (с мячом) во время футбольного матча, посвященного 80-й годовщине проведения в мае 1942 года в блокадном Ленинграде футбольного матча на стадионе «Динамо».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (с мячом) во время футбольного матча, посвященного 80-й годовщине проведения в мае 1942 года в блокадном Ленинграде футбольного матча на стадионе «Динамо».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сегодня вместе с коллегами решали административные вопросы. Переизбрали на пост первого вице-президента Никиту Павловича Симоняна. Также определили вице-президентов и состав Бюро исполкома РФС. В обновленных списках и моя фамилия»,— уточнил господин Бельский.

В своем сообщении председатель Заксобрания и новый вице-президент РФС также отметил, что на федеральном футбольном уровне его приоритеты те же, что и в Петербурге: развитие детского футбола, повышение квалификации тренеров и судей, поддержка любительского футбола. «Если по этим линиям все будет хорошо, будет успешен и футбол высоких достижений. Работаем на перспективу, играем вдолгую»,— резюмировал спикер.

«Ъ-СПб» писал, что в начале февраля Александра Бельского, который параллельно является еще и президентом федерации футбола Санкт-Петербурга, включили в состав членов исполкома РФС.

Андрей Цедрик