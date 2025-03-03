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Смольный выделил частным школам города субсидии на 949 млн рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому частные образовательные организации города получат субсидии в размере 949 млн рублей, сообщает пресс-служба Смольного 3 марта.

Деньги выделят на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек. Тратить субсидии на содержание зданий и оплату коммунальных услуг нельзя.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга купили 16 новых школьных автобусов за 70 млн рублей. Это транспортные средства от отечественных заводов «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ».

Андрей Маркелов

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