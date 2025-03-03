Пять игроков «Зенита» вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Тренерский штаб национальной команды назвал предварительный список футболистов, получивших приглашение на мартовский тренировочный сбор, сообщает пресс-служба «Зенита» 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Среди них пять игроков сине-бело-голубых — вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Дуглас Сантос, хавбеки Андрей Мостовой и Максим Глушенков.

Тренировочный сбор сборной России пройдет с 17 по 25 марта. В рамках кампании национальная команда сыграет товарищеский матч с Замбией.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА после возобновления чемпионата России. Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Андрей Маркелов